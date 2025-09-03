Equipe de France: Second couteau Pavard ?

Benjamin Pavard arrive au centre d'entraînement de l'équipe de France de football à Clairefontaine-en- Yvelines le 1er septembre 2025 au sud-ouest de Paris

Plus titulaire depuis longtemps en Bleu, Benjamin Pavard est revenu le même jour en Ligue 1, en signant lundi soir à l'Olympique de Marseille, et en équipe de France, où Didier Deschamps l'a appelé pour le début de la campagne qualificative au Mondial-2026.

Déclassé. La saison dernière le champion du monde 2018 n'a joué que 13 minutes en sélection, restant sur le banc le reste du temps, notamment pendant tout l'Euro-2024 en Allemagne.

L'éternel buteur du France-Argentine (4-3) du Mondial-2018 en plaisantait l'été dernier. "Actuellement, je suis plutôt sur le banc côté gauche", souriait-il amèrement au camp de base de l'équipe de France à Paderborn où on l'interrogeait sur son meilleur poste.

Le néo-Marseillais n'était pas dans la liste initiale des joueurs retenus pour les matches contre l'Ukraine, vendredi à Wroclaw (Pologne), puis l'Islande, mardi 9 septembre au Parc des Princes. Mais Didier Deschamps l'a rappelé à la suite de la blessure de William Saliba.

Ibrahima Konaté gêné par des crampes et Lucas Hernandez manquant de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Pavard, 29 ans, peut espérer rejouer en Bleu lors de cette fenêtre internationale, plutôt en charnière, Koundé s'étant imposé à droite.

"Très heureux"

Benjamin Pavard avec les couleurs de l'Inter Milan en action en Serie A contre Turin le 25 août 2025 au stade San Siro de Milan en Italie AFP

Couronné champion du monde côté droit, Pavard avait rappelé, après le Mondial-2022 où il n'a disputé qu'un match, sa préférence pour la défense centrale. Mais DD l'avait alors repris publiquement, incluant Jules Koundé dans son avertissement, pour rappeler que s'il les convoquait pour jouer dans le couloir il ne fallait pas faire la fine bouche.

Depuis, Pavard n'a plus rien réclamé. "C'est le choix du coach, je m'adapte, que ce soit latéral droit ou central, que ce soit sur le banc ou pour jouer, je suis prêt", disait-il pendant l'Euro-2024.

"Il sait que si il fait appel à moi, je vais répondre présent, parce que je suis un compétiteur. Quand je ne joue pas je reste positif. A l'entraînement je me donne à 100%", insistait le Milanais, toujours parmi les plus adroits dans les concours de frappes à la fin des séances.

Après deux ans à l'Inter Milan, un titre de champion d'Italie et une finale - désastreuse - de Ligue des champions contre le PSG (5-0 le 31 mai dernier), il s'est rapproché du public français et va retrouver la Ligue 1, quittée à l'âge de 20 ans après 25 matches joués avec le Losc.

Il a posté une vidéo sur X où il se dit "très heureux de rejoindre l'Olympique de Marseille", juste après avoir signé son contrat depuis sa chambre de Clairefontaine, où il avait été dispensé du décrassage de lundi soir pour régler ses affaires contractuelles.

Pavard était arrivé souriant au château, montrant aux photographes l'alliance qu'il porte depuis son mariage cet été sur la côte amalfitaine avec le mannequin Kleofina Pnishi.

"Concurrence saine"

Benjamin Pavard (de face) félicite Marcus Thuram qui vient de marquer avec l'Inter Milan contre Turin le 25 août 2025 dans le stade San Siro à Milan en Italie AFP

"L'équipe de France, ça passe au-dessus de tout. Porter ce maillot de jeu, c'est un rêve d'enfant", dit souvent l'ancien du Bayern Munich (2019-2023).

S'il reste un des joueurs les plus expérimentés du groupe avec ses 55 sélections, le Nordiste n'en a récolté que dix ces trois dernières saisons et a perdu son statut de titulaire régulier depuis l'Euro-2021, où il jouait latéral droit.

En sélection, il a connu le meilleur et le pire, à l'image de ses deux dernières titularisations. Après un doublé chez lui à Lille contre l'Écosse (4-1) en octobre 2023, il avait coulé avec le navire lors du match suivant contre l'Allemagne (défaite 2-0), à Lyon en amical.

"Ce sont les choix du sélectionneur, je les respecterai toujours", expliquait-il à Adil Rami dans l'émission Téléfoot la saison dernière

"La concurrence, c'est positif, je la vis bien, grâce à une concurrence saine tu avances, tu élèves ton niveau. Je resterai toujours le même si on a besoin de moi", ajoutait-il.

Il peut encore surgir au second poteau, Pavard...