Équipe de France: surmonter la panne offensive

L'équipe de France ne marque plus beaucoup de buts depuis un an, une faiblesse préoccupante avant de devoir en remonter au moins deux à la Croatie, dimanche à Saint-Denis en quart de finale retour de la Ligue des nations.

Le mutisme de ses deux artificiers au match aller à Split (2-0) illustre cette panne. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé affolent pourtant les statistiques en clubs depuis le début de l'année, 17 buts pour le Madrilène, 22 pour le Parisien.

Mbappé (48 buts), le meilleur buteur Bleu depuis la retraite internationale d'Olivier Giroud (57 buts), n'a pas marqué en sélection depuis six matches et son dernier but était un penalty contre la Pologne (1-1) à l'Euro-2024.

"Pendant longtemps Kylian, par son jeu direct, permettait de sauter une partie de la construction du jeu, observe pour l'AFP Alain Giresse, champion d'Europe 1984. Il ne le fait plus depuis quelques temps, mais il a mis la barre tellement haut, avec cette volée en finale de Coupe du monde" contre l'Argentine (perdue 3-3, 4 t.a.b. à 2)...

"Il est moins en réussite, mais il a commencé à la retrouver au Real", ajoute l'ancien Girondin.

La rouille attaque l'ensemble du système, pas seulement les buteurs: depuis mars 2024 les Bleus n'ont marqué que 10 buts en 10 matches contre des adversaires du top 15 du classement Fifa.

"Pas assez créatif"

Didier Deschamps a expliqué à Split que "la maîtrise technique a été trop laborieuse" pour incriminer seulement "le système", mais son dispositif de la première période, avec Dembélé derrière les deux attaquants, Mbappé et Randal Kolo Muani, a échoué dans les grandes largeurs.

Le sélectionneur est revenu à du plus classique en seconde période, avec Mbappé à gauche et Dembélé à droite, pour un moteur qui tournait mieux mais un rendement toujours nul.

"DD" devrait changer quelque chose pour renverser le match retour, comme les Bleus avaient su le faire au début de son mandat, en 2013, contre l'Ukraine, en barrages pour le Mondial-2014 (0-2/3-0).

L'attaquant de l'équipe de France Ousmane Dembele taclé par le Croate Josko Gvardiol match de Ligue des nations en Croatie, à Split le 20 mars 2025. AFP

Kolo Muani pourrait faire les frais d'une réorganisation. Le coach ne va pas enlever son capitaine ni "Dembouz", meilleur buteur d'Europe en 2025, et a le choix entre Bradley Barcola ou Michael Olise, auteurs d'entrées discrètes à Split, voire Désiré Doué, pour une première sélection.

"Ce sont des joueurs pour le moyen ou le long terme, Olise est déjà venu (5 sélections, 0 but) mais n'a pas encore été pleinement convaincant", note Giresse, ajoutant les noms de Maghnès Akliouche et Rayan Cherki, pas encore appelés.

Pour "Gigi", l'atonie du secteur offensif "n'est pas que de la responsabilité des attaquants. "Il nous faut des joueurs capables de trouver des passes offensives", ajoute-t-il. A Split le milieu Mattéo Guendouzi-Aurélien Tchouameni-Adrien Rabiot n'a pas été "assez créatif", selon l'ex-meneur de Bordeaux et de l'OM.

"Un très bon fonds de jeu"

Pour atteindre la finale à quatre de la Ligue des nations, "il faudra contourner une équipe croate qui va certainement jouer bas, poursuit Giresse, mettre du rythme au milieu et ne pas confondre rythme et vitesse. Il faudra jouer à une touche avec des remises pour déstabiliser l'adversaire, comme ont su le faire les Croates sur leurs deux buts à l'aller".

Pour Didier Six, lui aussi vainqueur de l'Euro-1984, "le ballon n'arrive pas assez vite dans les 20 derniers mètres. Il y a un bon fonds de jeu, très bon même, mais ce n'est pas suffisant, pour marquer il faut aller plus vite", explique-t-il à l'AFP.

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps lors du match de Ligue des nations en Croatie, à Split le 20 mars 2025. AFP

"Un profil comme Giroud nous manque, ajoute l'ancien ailier, un finisseur et un gars qui emmerde la défense adverse pour créer des espaces pour ses coéquipiers".

Il aurait aimé que Deschamps essaie "un joueur comme l'attaquant de la sélection olympique Jean-Philippe Mateta, toujours en mouvement, qui ouvre des brèches".

"Je ne suis pas avec l'équipe, mais j'ai l'impression vu de l'extérieur que ça joue bien mais qu'il n'y a pas la gagne. Mais il ne faut pas tout détruire pour un match perdu, le vrai jugement on pourra le donner dimanche soir, conclut Six. Je pense que Didier va remonter les bretelles aux joueurs et les mettre devant leurs responsabilités."