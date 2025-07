Escrime: les sabreuses françaises championnes du monde par équipes

Les sabreuses françaises Sarah Balzer (g), Sarah Noutcha, Faustine Clapier et Toscane Tori à Tbilissi le 30 juillet 2025

L'équipe de France féminine de sabre a décroché l'or mercredi aux championnats du monde d'escrime à Tbilissi, en battant la Corée du Sud 45-37.

La vice-championne olympique Sara Balzer, la championne d'Europe Sarah Noutcha, Toscane Tori et Faustine Clapier, remplaçante, offrent à la délégation tricolore un deuxième titre mondial en Géorgie, après le sacre des épéistes françaises samedi, déjà par équipes.

Championnes d'Europe par équipes pour la quatrième fois d'affilée à Gênes en juin, les quatre Françaises montent sur le toit du monde après trois échecs consécutifs en finale (avec Balzer en 2022 et 2023, Noutcha en 2022).

Les sabreuses concluent sur la plus belle note leurs Mondiaux, manqués sur le plan individuel, où elles ont toutes été éliminées en quart de finale, et ceux de la France, qui quitte la Géorgie avec six médailles.

Outre les deux titres mondiaux, les médailles d'argent de Pauline Ranvier au fleuret, de Jean-Philippe Patrice au sabre en individuel et des fleurettistes féminines par équipes, et celle de bronze de Maxime Pauty au fleuret complètent la moisson bleue.

Sarah Noutcha à Tbilissi le 30 juillet 2025 AFP

Face aux Sud-Coréennes, l'équipe de France féminine de sabre a rapidement mené au score, sans jamais se faire rattraper, maintenant un écart suffisant au fur et à mesure des relais pour rester devant jusqu'à sa 45e et ultime touche.

Elles avaient éliminé sur leur passage l'Ouzbékistan (45-36) pour leur entrée en lice puis la Chine (45-31) sans difficulté, avant de s'employer en demi-finale pour renverser la Hongrie (45-41).

Les Hongroises complètent le podium après avoir remporté la petite finale aux dépens des Japonaises (45-34) quelques heures auparavant.

Plus tôt dans la journée, les épéistes français, eux aussi sacrés champions d'Europe par équipes en juin, ne sont pas parvenus à accrocher la médaille de bronze, échouant au pied du podium face au Kazakhstan (45-31).

./lle/chc/fbx