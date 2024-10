Espagne: avant le Clasico, Mbappé dans les temps

A l'heure de disputer son premier Clasico avec le Real Madrid, "le club de ses rêves", la star française du football Kylian Mbappé, prodige précoce en quête de gloire, semble, malgré ses affaires extrasportives et ses pépins physiques, être enfin lancée.

Il a beau y avoir déjà assisté, en tant qu'adversaire et victime, l'ancien attaquant parisien a dû se frotter les yeux pour y croire. Mené 2-0 à l'heure de jeu par Dortmund mardi, le roi d'Europe est, encore une fois, revenu de nulle part et a signé une nouvelle "remontada" (5-2).

Au centre du terrain, Mbappé, le regard fixé sur les écrans géants du Santiago Bernabéu, est apparu un peu sonné, comme s'il venait de comprendre au fond de lui: "C'est donc cela, le Real Madrid".

"Kylian Mbappé est venu au Real Madrid pour vivre ces grandes soirées européennes, et depuis mardi, il connaît désormais la magie du Santiago Bernabéu, les remontadas et l'hystérie collective qui a pris possession de tout le stade", a écrit le quotidien Marca.

Incisif, remuant, et surtout bien plus frais dans ses courses, le buteur français non convoqué avec les Bleus pour se remettre d'une gêne musculaire a la cuisse gauche, a sonné la révolte en deuxième période avec son compère d'attaque Vinicius Junior, auteur d'un triplé plein d'audace et d'autorité.

Freiné fin septembre par cette blessure, finalement moins grave que prévue, Mbappé semble aujourd'hui se rapprocher peu à peu de son meilleur niveau, malgré les affaires extra-sportives -- il est mêlé à une enquête pour viol en Suède et en litige financier avec le PSG -- et l'immense pression qui entoure chacune de ses sorties.

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappe lors d'une séance au camp d'entraînement de Valdebebas à Madrid le 21 octobre 2024 à la veille d'un match de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. AFP

"Il a profité de cette trêve pour améliorer sa condition, pour se remettre de sa blessure. Il va très bien, il est heureux et désireux de jouer et d'être important pour l'équipe. Ces 15 jours l'ont beaucoup aidé, car c'est un joueur différent de celui qu'il était avant la trêve", a estimé son entraîneur Carlo Ancelotti.

"Qui dit Real Madrid dit titre"

Impliqué sur les deux premiers buts madrilènes mardi, notamment comme passeur décisif pour l'Allemand Antonio Rudiger, Mbappé n'a, dans ce contexte, pas à rougir de ses débuts sous le maillot merengue qu'il rêvait d'enfiler enfant, dans sa chambre tapissée de posters de son idole Cristiano Ronaldo.

L'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé (en haut) célèbre son ouverture du score, avec son coéquipier le défenseur espagnol Francisco Garcia, pendant le match de Liga espagnole face au RC Celta de Vigo au stade Balaidos à Vigo le 19 octobre 2024. AFP

Avec six buts en neuf rencontres de championnat, dont trois penalties et deux bijoux face à Alavés (3-2) et le Celta Vigo (2-1), et huit toutes compétitions confondues, ainsi que deux passes décisives, soit seulement une de moins que Karim Benzema lors de sa première saison au Real, le joueur de 25 ans est le meilleur buteur de son nouveau club.

Comme le souligne le quotidien sportif AS, il est à peu près sur le même rythme que la saison dernière, sa meilleure au niveau statistique, conclue avec 44 buts en 48 matches. Au même stade l'an passé, il avait inscrit neuf buts (8 en Ligue 1 et 1 en Ligue des champions).

"Nous sommes au Real Madrid, nous n'avons pas de limite, si je peux en marquer 50, alors, 50 ! Mais le plus important est de gagner et de s'améliorer en tant qu'équipe, parce que nous gagnerons en tant qu'équipe", avait assuré l'attaquant français en début de saison lorsqu'on lui a demandé s'il se fixait comme objectif de marquer 50 buts.

"Qui dit Real Madrid dit titres, il faut gagner ici", rappelait-il, lucide, sur ce que ses supporters, en grande partie satisfaits par ses débuts, attendent de lui. Un but et une victoire face au grand rival barcelonais samedi lui permettraient sûrement de convaincre les derniers sceptiques.