Espagne: l'Atlético et le Real s'imposent avant Dortmund et Manchester

Le milieu français du Real Madrid inscrit le but de la victoire pour son équipe (1-0) sur le terrain de Majorque, le 13 avril 2024.

Les deux clubs de Madrid se sont imposés samedi en Liga, l'Atlético 3-1 contre Gérone, et le Real 1-0 à Majorque, à quelques jours de leurs quarts de finale retour bouillants en Ligue des champions, respectivement à Dortmund et sur le terrain de Manchester City.

Dans l'après-midi, l'Atlético a poursuivi sa semaine parfaite: victorieux 2-1 contre le Borussia mardi, Antoine Griezmann, auteur d'un doublé, et ses coéquipiers ont engrangé leur 19e succès en 31 journées, qui leur permet de revenir à quatre points de leur adversaire du jour.

Cette victoire leur permet surtout de prendre provisoirement leurs distances sur l'Athletic Bilbao, 5e, dans la course à une qualification pour la Ligue des champions. Les Basques joueront dimanche contre Villarreal.

C'est pourtant l'étonnant 3e de Liga, Gérone, qui a ouvert le score par Artem Dovbyk - meilleur buteur du championnat avec 17 réalisations - en début de rencontre (4e). Mais deux buts de Griezmann, un pénalty à la 34e et une grosse reprise après une erreur de la défense des Catalans à la 50e, et un autre de Angel Correa juste avant la mi-temps (45e+7) ont offert un succès précieux aux Colchoneros.

Dans la perspective du match retour en Allemagne mardi, Griezmann a ensuite été remplacé peu après l'heure de jeu par Marcos Llorente.

L'attaquant français de l'Atlético Madrid Antoine Griezmann célèbre un but inscrit contre Gérone en Liga, le 13 avril 2024 à Madrid. AFP

Gérone (3e, 65 pts) enchaîne de son côté une cinquième défaite à l'extérieur, et laisse la possibilité à Barcelone de creuser l'écart pour la place de dauphin. Les Barcelonais (67 pts), forts de leur succès en Ligue des champions contre le PSG au Parc des Princes mercredi (3-2), jouent sur la pelouse de Cadix à 21h00.

Avec eux aussi leur match retour de C1 dans un coin de la tête, les joueurs du Barça essaieront de suivre le rythme du Real Madrid, bien lancé vers le titre, et qui a engrangé sans trop forcer un nouveau succès 1-0 sur la pelouse de Majorque samedi.

Tchouaméni buteur

Avec cette victoire acquise grâce à un but d'Aurélien Tchouaméni, le Real compte provisoirement 11 points d'avance en tête du championnat d'Espagne sur Barcelone, qui se rendra la semaine prochaine à Santiago Bernabeu après son match retour face au Paris SG, mardi.

Au coup d'envoi, Carvajal, Kroos, Camavinga, Rodrygo et Vinicius, soit cinq titulaires du match aller de Ligue des champions face à Manchester City (3-3), étaient sur le banc côté madrilène.

Et, de fait, l'animation du Real s'en est ressentie: les hommes de Carlo Ancelotti ont largement dominé le début de match, mais de manière totalement stérile, au point de voir Majorque se créer la première occasion, Lunin repoussant sur sa ligne une tête de Raillo sur corner à la demi-heure de jeu.

L'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius lors de la rencontre de Liga de son équipe sur le terrain de Majorque, le 13 avril 2024. AFP

Quelques instants plus tard, Jude Bellingham, d'une superbe frappe sur la barre après un enchaînement soyeux plein axe à une vingtaine de mètres, faisait enfin passer un frisson madrilène (33).

Mais c'est finalement Aurélien Tchouaméni, d'une grosse frappe légèrement déviée, qui a sonné le réveil du Real et débloqué la situation pour les leaders de la Liga en début de seconde période (1-0, 47).

Plus impliqués, plus dangereux, en particulier après les entrées tranchantes de Vinicius et Camavinga à la 64e, les Madrilènes se sont créé plusieurs autres occasions, sans parvenir toutefois à se mettre à l'abri, passant même près de la punition, notamment sur une énorme volée de Darder, sortie par Lunin de sa lucarne.

Mais avec finalement trois points supplémentaires en Liga, et sans blessé, le Real a assuré l'essentiel avant de se rendre à Manchester mercredi.