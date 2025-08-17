Espagne: l'Atlético Madrid surpris par l'Espanyol Barcelone pour son entame en Liga

Le
17 Aoû. 2025 à 21h40 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'attaquant de l'Espanyol Barcelone Pere Milla (droite) après son but contre l'Atletico Madrid en Championnat d'Espagne à Cornella de Llobregat le 17 août 2025

AFP
MANAURE QUINTERO
Très actif cet été sur le marché des transferts pour tenter de rivaliser avec le FC Barcelone et le Real, l’Atlético Madrid a raté ses débuts en Liga dimanche, surpris (2-1) sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone.

Trop dans la gestion du résultat, les Colchoneros, qui avaient ouvert le score en fin de première période sur un superbe coup franc de l'attaquant argentin Julian Alvarez (37e), se sont fait renverser en deuxième mi-temps en encaissant deux buts évitables des deux entrants catalans Miguel Rubio (73e) et Pere Milla (85e).

L'entraîneur rojiblanco Diego Simeone avait pourtant choisi d'aligner cinq de ses six recrues estivales dans le onze de départ, dont le milieu offensif espagnol Alex Baena, titulaire aux côtés d'Alvarez à la place d'Antoine Griezmann, l'ex-Lyonnais Tiago Almada et le défenseur slovaque David Hancko.

Mais ses hommes, trop frileux pour tenter de conserver leur avantage, n'ont pas livré une prestation à la hauteur des ambitions réhaussées du club madrilène.

Julian Alvarez a cependant eu la balle du doublé au bout du pied droit à l'heure de jeu, mais le superbe mouvement collectif des Colchoneros, l'un des seuls de la partie, a terminé sur le poteau (57e).

Remplaçant au coup d'envoi avant d'entrer en jeu à la 68e minute, Antoine Griezmann, qui a décidé en fin de saison dernière de prolonger jusqu'en 2027 avec son club de coeur, a certainement eu un premier aperçu de son nouveau rôle de joker de luxe, à 34 ans.

Plus tôt dans la journée, Getafe, en difficulté financière, est allé s’imposer sur la pelouse du Celta Vigo (2-0) grâce au Nigérian Christantus Uche, buteur et passeur décisif.

Malgré un avantage de deux buts à la mi-temps, l’Athletic Bilbao, parvenu à retenir sa star Nico Williams qui a prolongé avec son club formateur jusqu'en 2035, a dû s'arracher pour prendre le dessus sur le Séville FC (3-2) à San Mamés.

Le Real Madrid de Kylian Mbappé et de son nouvel entraîneur Xabi Alonso débutera sa saison mardi (21H00) au stade Santiago Bernabéu contre Osasuna.

