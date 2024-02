Espagne: le Barça corrige Getafe et retrouve enfin des couleurs

Frenkie de Jong (N.21, d) félicité par ses coéquipiers après son but pour le Barça contre Getafe, le 24 février 2024 à Barcelone

Enfin du jeu à Barcelone! Auteur d'une première prestation aboutie après des semaines de doute, le champion d'Espagne en titre a poursuivi sa remontée au classement en dominant facilement Getafe à domicile samedi (4-0), récupérant provisoirement la deuxième place de Liga.

Les hommes de Xavi, qui avait assuré cette semaine que son équipe allait lutter pour conserver sa couronne tant que ce serait "mathématiquement possible", reviennent à cinq points du Real Madrid (1er, 62 points) et doublent leur voisin de Gérone (3e, 56 points).

Les Madrilènes accueillent dimanche (21H00) le Séville FC, tandis que les Gironistes recevront le Rayo Vallecano lundi (21H00).

"C'est un match complet. On a su attaquer les espaces à plusieurs reprises et c'est de là que sont venus les buts. C'est une victoire qui nous donne un peu plus de tranquillité", a estimé Xavi au micro de Movistar+.

Le Barça est désormais invaincu depuis six matches (4 victoires, 2 nuls) et l'annonce du départ du technicien catalan en fin de saison suite aux mauvais résultats de son équipe en janvier.

Dominateurs contre une formation madrilène combative mais limitée, les Catalans ont fait la différence en seconde période, après avoir manqué plusieurs occasions de tuer le match en première.

Quatre buts et de l'espoir

Parfaitement lancé par Jules Koundé dans le dos d'une défense de Getafe bien trop avancée, Raphinha a ouvert le score du plat du pied gauche (21e, 1-0) pour s'offrir un premier but en championnat depuis deux mois.

Il a ensuite manqué quelques centimètres à Gündogan pour pouvoir reprendre de la tête un centre de l'ailier brésilien (28e), et un peu de réalisme à Joao Félix (36e, 38e) face à David Soria, pour que le Barça creuse l’écart.

L'attaquant brésilien de Barcelone Raphinha face au défenseur uruguayen de Getafe Gaston Alvarez lors de la rencontre entre les deux clubs, le 24 février 2024 à Barcelone. AFP

En tête à la mi-temps, Barcelone s'est fait une nouvelle frayeur au retour des vestiaires, mais a pu compter sur la vigilance de son portier Ter Stegen, qui a détourné la frappe de Luis Milla sur le poteau (49e).

Le Portugais Joao Félix a fini par trouver le chemin des filets en concluant du droit une projection de Christensen qui s’était parfaitement engouffré dans l’espace laissé par le bloc haut de Getafe (54e, 2-0).

Servi en retrait par Raphinha, le Néerlandais Frenkie de Jong a creusé l'écart (61e, 3-0), avant que Fermin Lopez n'ajoute un quatrième but pour sceller le succès des Blaugranas (90e+1, 4-0).

Cette première victoire par deux buts d'écart ou plus des Barcelonais depuis le mois de septembre permet au champion en titre de retrouver provisoirement la deuxième place pour la première fois depuis octobre 2023.

En ouverture de cette 26e journée vendredi, la Real Sociedad (6e, 40 points) avait concédé une troisième défaite sur ses quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues en tombant à domicile (3-1) devant Villarreal (12e, 29 points), qui poursuit sa remontée au classement.

Les hommes de Marcelino sont sur une série de six matches sans défaite, avant les retrouvailles de l’éphémère coach de l’OM avec son ancienne équipe en huitièmes de finale de la Ligue Europa le 7 mars.