Espagne: le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Lamine Yamal (g) et Mateo Joseph, à Palma de Marjorque le 16 août 2025

En supériorité numérique à onze contre neuf dès la 39e minute de jeu, le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, a parfaitement lancé sa saison avec une large victoire (3-0) sur la pelouse de Majorque samedi lors de la première journée de Liga.

Ultra-dominateurs, les Catalans ont ouvert le score dès la 7e minute grâce au Brésilien Raphinha, trouvé au second poteau par le prodige barcelonais Lamine Yamal (7e, 1-0) avant que l’attaquant espagnol Ferran Torres ne double la mise (24e, 2-0) sur une action polémique, où un joueur majorquin était au sol.

Yamal, intenable sur son aile droite, a creusé l'écart en toute fin de match en rentrant sur son pied gauche (90e+4, 3-0), permettant aux champions en titre de s'emparer provisoirement de la première place à la différence de buts.

La rencontre a été marquée par des décisions arbitrales contestées, dont deux cartons rouges en six minutes pour deux joueurs locaux, le milieu espagnol Manu Morlanes (33e), contraint de faire faute pour stopper Yamal qui filait au but, et le buteur kosovar Vedat Muriqi (39e), pour un pied haut au niveau de la tempe du nouveau gardien blaugrana Joan Garcia.

L’ancien Rennais Raphinha, premier buteur du match, aurait lui aussi pu être exclu pour un tacle par derrière qui ne lui a valu qu’un jaune (45e+7).

Inscrit dans le groupe catalan samedi matin à quelques heures de la rencontre, l’attaquant anglais Marcus Rashford, prêté avec option d’achat par Manchester United, a fait ses débuts officiels sous ses nouvelles couleurs, sans se montrer décisif.

Plus tard dans la soirée, Alavés s'est imposé à domicile (2-1) face au promu Levante, prochain adversaire du Barça, et Valence et la Real Sociedad se sont quittés dos à dos (1-1) à Mestalla.

Cette première journée se poursuit dans la soirée, avec Athletic Bilbao - Séville FC (19H30) et Espanyol Barcelone - Atlético Madrid (21H30).

Le Real Madrid de Kylian Mbappé, et de son nouvel entraîneur Xabi Alonso, débutera mardi (21H) au stade Santiago Bernabéu contre Osasuna.