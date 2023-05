Espagne: le Barça déroule, l'Espanyol relégué

Jusqu'au bout ! Tandis que le FC Barcelone, déjà champion, a déroulé 3-0 contre Majorque pour sa dernière au Camp Nou dimanche pour la 37e journée de Liga, l'Espanyol a été rejoint 2-2 par Valence en toute fin de partie, et sera donc relégué en D2.

En Catalogne, le Camp Nou était à la fête : en guise d'adieux à Jordi Alba et à Sergi Busquets, qui quitteront le club à l'issue de la saison, le Barça a surclassé Majorque grâce à un doublé d'Ansu Fati (1e, 24e), et un but en fin de match de Gavi (70e).

C'était le dernier match du club blaugrana dans son stade historique avant un bon bout de temps, puisque les travaux de rénovation du Camp Nou empêcheront les hommes de Xavi d'y jouer la saison prochaine, et seront obligés de s'exporter au stade olympique de Montjuïc en 2023-2024.

Sergio Busquets (g) et Jordi Alba fêtés par le Camp Nou pour leurs adieux au FC Barcelone, à la fin du match contre Majorque, le 28 mai 2023 AFP

Un bémol a toutefois entaché la fête : le jeune arrière gauche Alejandro Baldé est sorti blessé et en grimaçant à la 14e minute après un tacle appuyé de l'attaquant sénégalais de Majorque Amath Ndiaye.

Le Barça a communiqué au cours de la soirée que le jeune international espagnol de 19 ans souffre d'une "rupture partielle du ligament externe de la cheville droite", et qu'il sera absent entre six et sept semaines. Il ne pourra donc pas intégrer la liste de la Roja pour la finale à quatre de la Ligue des Nations mi-juin aux Pays-Bas.

La Real défaite mais qualifiée

L'attaquant français de l'Atlético Madrid Antoine Griezmann buteur contre la Real Sociedad, le 28 mai 2023 à Madrid AFP

Dans l'affiche de cette 37e journée simultanée en Espagne, l'Atlético Madrid a dominé la Real Sociedad 2-1 au Metropolitano.

Antoine Griezmann, avec un but (37e) et une passe décisive pour Nahuel Molina (73e), a encore porté son équipe sur son dos, s'affirmant comme l'un des meilleurs joueurs d'Espagne en cette fin de saison. Le but d'Alexander Sorloth, en fin de rencontre (88e), ne changera rien.

Si les Colchoneros avaient déjà validé leur ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions avant la partie, les Basques ont aussi fini le match avec une consolation : la défaite de leur premier poursuivant, Villarreal, 2-1 sur le terrain du Rayo Vallecano leur a assuré une place dans la reine des compétitions européennes, dix ans après la dernière campagne, avec (ironiquement) un jeune Antoine Griezmann en fer de lance.

Le "Sous-marin jaune" de Quique Setién devra donc se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine, tout comme le Betis Séville, vainqueur de Gérone 2-1 grâce à un doublé de Borja Iglesias (47e, 77e).

Le maintien sur un fil

Dans le fond du classement, rien n'est encore joué ! Six équipes se tiennent dans un mouchoir de poche, et deux petits points séparent Cadix, 13e avec 41 points, de Valladolid, 18e et premier relégable avec 39 points.

Les Gaditans, vainqueurs 1-0 contre le Celta Vigo grâce à un but de Ruben Sobrino (53e), sont tout près du maintien, mais n'en sont pas encore mathématiquement assurés.

L'attaquant de Valence Samuel Lino (g) devance le milieu de l'Espanyol Barcelone Sergi Darder, le 28 mai 2023 à Valence AFP

Seule certitude : l'Espanyol Barcelone, condamné à la victoire à Valence, a été rejoint dans les toute dernières secondes à 2-2 sur un exploit individuel de Samuel Lino (2-2), et évoluera donc en D2 espagnole la saison prochaine.

Dans un stade partiellement fermé en raison des cris racistes qui ont ciblé le week-end dernier l'attaquant du Real Madrid Vinicius, les Catalans ont égalisé puis sont passés devant grâce à Martin Braithwite, mais ont cédé dans le final.

Résultat : on ignore encore l'identité de la dernière équipe qui rejoindra donc Elche et l'Espanyol en deuxième division espagnole la saison prochaine, et tout se jouera donc lors de la 38e et dernière journée de championnat, le 4 juin.