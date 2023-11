Espagne: le Barça frôle le naufrage face au Rayo Vallecano, Griezmann se rapproche du record

Le Barça ne va pas mieux: mené jusqu'à la 82e minute sur la pelouse du Rayo Vallecano, le champion d'Espagne en titre a arraché le match nul (1-1) samedi, cédant sa troisième place à l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, encore décisif contre Majorque (1-0).

Désormais quatrièmes à la différence de but, les Catalans pourraient voir le Real Madrid (2e, 32 points) qui se déplace à Cadix dimanche, et Gérone (1er, 34 points) qui accueille Bilbao lundi, creuser l'écart.

"On doit gagner ce genre de match si on veut gagner la Liga. On doit faire notre autocritique. On se pénalise tout seuls cette saison en offrant des choses (à l'adversaire)" a déclaré l'entraîneur barcelonais Xavi au micro de DAZN après le match.

En panne d'inspiration sans son prodige Gavi, forfait pour le reste de la saison, et malgré les retours dans le onze de départ de ses deux chefs d'orchestre Frenkie de Jong et Pedri, le Barça s'est montré en difficulté.

Mais comme à chaque sortie depuis leur défaite cruelle lors du Clasico contre le Real (2-1) en octobre dernier, les hommes de Xavi ont peiné à développer du jeu... et se sont fait surprendre par un adversaire plus agressif.

A la suite d'une première tentative sur coup-franc, le milieu du Rayo Unai Lopez a ouvert le score d'une superbe reprise en demi-volée du droit qui a trompé Peña, impuissant (39e, 1-0).

Revenus avec de meilleures intentions sans être flamboyants pour autant, les Barcelonais ont poussé pour revenir mais ont encore manqué de précision, jusqu'à une égalisation miraculeuse à quelques minutes du terme.

Tentant d'intervenir devant Lewandowski, parti à la limite du hors-jeu, c'est le malheureux défenseur français Florian Lejeune, qui a offert l'égalisation aux Catalans (82e, 1-1).

Malgré quelques frayeurs dans le temps additionnel, le Rayo a préservé son invincibilité qui dure depuis 2021 (3 victoires, 2 nuls) face au champion en titre, bien mal en point dans la défense de sa couronne.

L'Atlético sur le podium

L'attaquant français Antoine Griezmann, sur un nuage depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar, a lui offert une 16e victoire consécutive à domicile en Liga à l'Atlético Madrid contre Majorque (1-0), devenant le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club madrilène avec 170 buts.

Plutôt discret pendant la première heure de jeu en position de milieu relayeur comme en équipe de France, "Grizou" a surgi à la 64e minute pour donner l'avantage aux Colchoneros de la tête et libérer le Metropolitano (1-0).

Un but qui permet à l'Atlético (3e, 31 points) de grimper sur le podium en doublant le FC Barcelone à la différence de buts et de revenir provisoirement à une longueur du Real et trois de Gérone, qui ont un match de plus à disputer.

Avec cette 9e réalisation en championnat cette saison, la 170e sous le maillot rojiblanco, Griezmann est désormais à quatre buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético devant la légende Luis Aragones (173).

Le champion du monde 2018 tentera de se rapprocher un peu plus de cette marque devenue "son obsession" mardi sur la pelouse du Feyenoord en Ligue des champions.

"L'expression +manger à la table de Cristiano et Messi+ a suivi Griezmann pendant des années... mais aujourd'hui, la table de la Liga, c'est Antoine qui la dresse", a ironisé le quotidien espagnol Marca dans une chronique après la rencontre.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, Valence (10e, 19 points) a été tenu en échec (0-0) par le Celta Vigo (18e, 8 points) tandis que Getafe (8e, 19 points) a un peu plus enfoncé la lanterne rouge Almeria (2-1) grâce notamment à un coup de canon de l'Anglais Mason Greenwood.