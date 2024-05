Espagne: le Barça s'impose à Séville pour la dernière de Xavi

Le FC Barcelone, pour la dernière de son entraîneur Xavi, est allé s'imposer 2 buts à 1 sur le terrain du Séville FC, dimanche, lors du dernier match au programme de la saison 2023-24 du championnat d'Espagne.

Le président du club catalan, Joan Laporta, a annoncé vendredi qu'il se séparait de l'ancien milieu de terrain de 44 ans, quelques semaines après l'avoir conforté à son poste. Auparavant, fin janvier, Xavi avait annoncé un peu prématurément sa démission en fin de saison.

La rencontre de dimanche, sans enjeu sportif, a également marqué les adieux de Quique Sanchez Flores (59 ans), le coach de Séville, dont le club a décidé de se séparer six mois seulement après sa nomination.

L'avant-centre polonais du Barça, Robert Lewandowski, a marqué en Andalousie son 19e but de la saison. Il termine à la troisième place du classement des buteurs, à égalité avec l'Anglais du Real Madrid Jude Bellingham, et derrière l'Ukrainien de Gérone Artem Dovbyk (24 buts) et le Norvégien de Villarreal Alexander Sorloth (23 buts).

Le Marocain Youssef En-Nesyri a égalisé pour Séville (31e) puis Fermin Lopez a inscrit le but de la victoire pour les Blaugrana (59e).

Champion en titre auteur d'une saison décevante, le Barça finit deuxième, dix points derrière le Real Madrid, champion et qualifié pour la finale de la Ligue des champions, qu'il disputera contre Dortmund, samedi prochain à Wembley.

Le FC Séville, certes sauvé de la relégation, termine à une anonyme quatorzième place, loin de ses ambitions de début de saison.