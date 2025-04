Espagne: le Barça souffre mais assure l'essentiel à Leganés (1-0)

Le gardien de Leganés Marko Dmitrovic trompé par un but contre son camp de Jorge Saenz, mis sous pression par Robert Lewandowski, le 12 avril 2025 à Leganés

Le FC Barcelone a conforté sa place de leader samedi en ramenant un court et laborieux succès 1-0 de Leganés, avant-dernier de Liga, lors de la 31e journée.

Avant le déplacement dimanche après-midi du Real Madrid sur la pelouse d'Alavés, les Catalans ont sept points d'avance sur les Madrilènes.

Bien partis pour décrocher leur place en demi-finales de Ligue des champions et opposés au Real en finale de la Coupe du Roi le 26 avril, les hommes d'Hansi Flick peuvent viser un triplé cette saison.

Trois jours après la correction infligée à Dortmund (4-0) en quart de finale aller de la C1, les Barcelonais ont toutefois eu du mal à entrer dans leur match face à Leganés, à la lutte pour son maintien.

Le club de la banlieue Madrid s'est même procuré plusieurs occasions à l'image de la tentative d'Adria Altimira détournée par Wojciech Szczesny (12e). Avant la pause, le gardien polonais a aussi vu une frappe de Daniel Raba frôler sa cage (43e).

Au retour des vestiaires, c'est finalement le Barça qui a ouvert le score de façon chanceuse quand un centre de Raphinha a été envoyé au fond de ses propres filets par Jorge Saenz, mis sous pression par Robert Lewandowski (1-0, 48e).

Fermin Lopez a manqué l'occasion de doubler la mise pour Barcelone. Le jeune milieu de terrain a régalé en enchaînant crochet et grand pont au milieu des défenseurs de Leganés, mais il a raté le plus facile en frappant à côté du but (58e).

En fin de match, l'avant-dernier du championnat a encore bousculé le leader, mais le but de la tête de Raba a été annulé pour une position de hors jeu (69e). Puis, l'ancien Barcelonais Munir El Haddadi lancé vers le but catalan pour l'égalisation a été repris par un tacle parfait d'Inigo Martinez (90+1).