Espagne: le FC Barcelone reprend la tête et enflamme la course au titre

L'attaquant polonais du FC Barcelone Robert Lewandowski (g) auteur du but de la victoire face au Rayo Vallecano (1-0), le 17 février 2025 au stade olympique de Montjuic.

Vainqueur dans la douleur du Rayo Vallecano (1-0) lundi sur sa pelouse, le FC Barcelone a profité des nuls de ses deux rivaux, le Real Madrid et l'Atlético, pour reprendre la première place du championnat espagnol et enflammer la course au titre.

Moins dominant que lors de ses dernières sorties, et mis en danger à plusieurs reprises par son adversaire madrilène, surprenant sixième de Liga, le Barça s'est imposé sur la plus petite des marges au stade olympique de Montjuic, en s'en remettant une nouvelle fois à son buteur vedette Robert Lewandowski.

L'attaquant polonais, auteur de son 20e but de la saison en Liga, a offert un succès précieux à son équipe en transformant un pénalty litigieux avec l'aide du poteau gauche (28e, 1-0), permettant aux Catalans (1er, 51 points) de reprendre la tête de la Liga à la différence de buts devant le Real (2e, 51 points) et l'Atlético (3e, 50 points).

Le Barcelonais Dani Olmo (d) aux prises avec le gardien argentin du Rayo Vallecano Augusto Batalla lors de la victoire du FC Barcelone (1-0), le 17 février 2025 au stade olympique de Montjuic AFP

Toujours invaincus en 2025 (10 victoires, 2 nuls), les hommes d'Hansi Flick, qui comptaient encore sept points de retard il y a trois semaines, sont parvenus à se relancer en profitant des contre-performances des deux clubs madrilènes.

Chaque point vaudra désormais très cher pour les trois géants espagnols, dans ce qui pourrait devenir, selon la presse ibérique, la course au titre la plus serrée de l'histoire de la Liga.

But refusé pour le Rayo

Le club blaugrana, toujours largement dominateur avec le ballon mais moins inspiré offensivement, a manqué plusieurs occasions de creuser l'écart en butant notamment sur le portier argentin Augusto Batalla (23e, 31e, 71e, 73e) et s'est également fait peur sur quelques situations dangereuses des joueurs de Vallecas.

Le Rayo (6e, 35 points), dont la belle série de dix rencontres sans défaite en championnat prend fin, a cru égaliser en fin de première période mais le but de Jorge de Frutos a été logiquement refusé pour un hors-jeu passif du Sénégalais Pathe Ciss (43e).

Trouvé dans la surface par un bon centre du latéral gauche Pep Chavarria, De Frutos a ensuite eu la balle du match nul à la 91e minute mais il n'est pas parvenu à cadrer sa tête.

Le gardien polonais Wojciech Szczesny, sorti de sa retraite pour venir suppléer l'Allemand Marc-André ter Stegen, gravement blessé au genou droit, a été une nouvelle fois décisif (37e, 67e), parvenant à conserver son invincibilité dans les buts barcelonais.