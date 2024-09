Espagne: le FC Barcelone se balade à Gérone avant d'affronter l'AS Monaco

Le FC Barcelone, porté par ses champions d'Europe espagnols Lamine Yamal, auteur d'un doublé, Dani Olmo et Pedri, a signé dimanche une cinquième victoire en cinq journées en allant battre largement Gérone (4-1) dans le derby catalan et conserve la tête du championnat.

Le club blaugrana, toujours invaincu et premier de Liga avec 15 points et 17 buts en cinq rencontres, se déplacera jeudi à Monaco en pleine confiance pour la première journée de Ligue des champions, tandis que Gérone (7e, 7 points) ira à Paris mercredi sans certitude pour ses grands débuts en Coupe d'Europe.

Le prodige catalan Lamine Yamal, 17 ans, a parfaitement lancé les siens avec un doublé en sept minutes, d'abord en volant le ballon entre les pieds du défenseur David Lopez pour aller tromper le gardien adverse Paulo Gazzaniga (30e, 1-0) puis en plaçant un plat du pied gauche parfait à la retombée d’un coup franc mal repoussé (37e, 2-0).

Les deuxièmes et troisièmes buts de la saison pour le champion d'Europe espagnol, décisif à chaque match depuis le début de saison (3 buts, 4 passes en 5 rencontres) et bien parti pour remporter le trophée du Golden Boy, récompensant le meilleur espoir du football mondial.

Gérone, bien moins séduisant que la saison passée, notamment en raison de la perte de ses trois meilleurs joueurs Artem Dovbyk (AS Rome), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen) et Savinho (Manchester City), aurait pu réduire le score en fin de première mi-temps mais le penalty accordé aux locaux pour une main involontaire d'Inigo Martinez a finalement été annulé après visionnage de la vidéo (44e).

Au retour des vestiaires, c'est la recrue estivale barcelonaise Dani Olmo qui a creusé l'écart d'une demi-volée croisée dans l’angle fermé sur un superbe service de l'ancien Rennais Raphinha (47e, 3-0). Son troisième but en trois matches en professionnel avec son club formateur, qu'il a retrouvé cet été après plus de dix ans entre le Dinamo Zagreb et le RB Leipzig.

Pedri, son coéquipier en sélection, s'est joint à la fête (64e, 4-0) pour couronner une nouvelle prestation collective convaincante des hommes d'Hansi Flick, même si Gérone a fini par sauver l'honneur en fin de partie par son vétéran uruguayen Cristhian Stuani, 37 ans (80e, 4-1).

Le Barça a terminé la rencontre à dix après l'exclusion logique de Ferran Torres, rentré en jeu quelques minutes plus tôt (86e), auteur d'une semelle.

Choc Atlético-Valence

Plus tôt dans l’après-midi, le Celta Vigo (4e, 9 points) a confirmé son bon début de saison en s’imposant logiquement (3-1) à domicile face au promu de Valladolid (17e, 4 points), grâce notamment à un nouveau but de l’attaquant espagnol Borja Iglesias.

Le milieu de terrain de Barcelone Pedri trompe le gardien de Gérone Paulo Gazzaniga en Liga le 15 septembre 2024 à Gérone AFP

Cette cinquième journée se poursuit dans la soirée avec le déplacement de l'Athletic Bilbao des frères Williams à Las Palmas (18h30) et le choc entre l'Atlético Madrid, autre futur adversaire du PSG, et Valence (21h) au Metropolitano.