Espagne: le Real Madrid donne une leçon de réalisme à Gérone et reprend la tête

Le Real Madrid a récupéré la première place du championnat d'Espagne samedi en allant s'imposer sur la pelouse de Gérone 3-0, lors de la 8e journée de Liga, grâce à son prodige anglais Jude Bellingham, de nouveau décisif.

Les Madrilènes doublent ainsi le FC Barcelone et prennent la tête avec un point d'avance, tandis que Gérone, leader avant la victoire du Barça contre Séville vendredi (1-0), est désormais troisième.

"On a fait un match solide. (...) On savait qu'ils pouvaient être dangereux. C'était important de bien défendre dans notre camp et c'est ce qu'on a fait", a déclaré l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti sur Real Madrid TV.

D'abord dominés par les Catalans, qui réalisent le meilleur début de saison de leur histoire, les Merengue leur ont donné une leçon de réalisme en marquant trois buts contre le cours du jeu.

Les hommes de Michel, poussés par leurs supporters dans un stade Montivili plein à craquer, avaient pourtant mis la pression d’entrée, développant leur jeu collectif en étouffant les Madrilènes dans leur camp avec un pressing haut.

Bellingham brille encore

Le milieu vénézuélien Yander Herrera, recruté cet été en provenance de Manchester City, a failli ouvrir le score de la tête dès la 3e minute, avant que l'Ukrainien Tsygankov ne trouve le poteau, alors que Kepa et Camavinga étaient battus (4e).

Mais le Real a su faire le dos rond et a offert une réponse implacable à la furie catalane, marquant deux buts coup sur coup sur ses deux premières occasions.

D’abord par Joselu, à la réception d’un centre parfait de Bellingham de l’extérieur du pied droit (17e), puis grâce au premier but du milieu français Aurélien Tchouameni, de la tête sur corner (21e).

Aurélien Tchouameni marque à Gérone le 30 septembre 2023 AFP

Le gardien argentin Paulo Gazzaniga, qui aurait pu faire mieux sur le premier but, s'est rattrapé en remportant son duel devant Bellingham (27e) puis en détournant une volée puissante de Kroos qui filait en lucarne (48e) pour éviter à son équipe de rentrer aux vestiaires menés 3-0.

L'ancien portier de Fulham s'est de nouveau interposé de justesse devant Bellingham (63e) pour maintenir l'espoir des locaux, mais a fini par s'incliner de nouveau, l'Anglais marquant un troisième but (72e), son sixième en Liga.

"On s'est créés beaucoup d'occasions, au final je pense que le score de 3-0 n'est pas vraiment mérité", a estimé le défenseur de Gérone Miguel Gutierrez devant la presse.

Une classe d'écart

Les Catalans n'ont pas baissé les bras et ont continué d'attaquer pour revenir dans le match, sans succès.

Ils ont surtout appris, d'une manière peut-être injuste, qu'il leur restait encore beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir rivaliser avec les grands d'Espagne, alors qu'ils ne disputent que leur quatrième saison dans l'élite.

La fin de match a été émaillée de débordements entre joueurs après un tacle très violent de Nacho sur Portu, qui lui a valu d'être expulsé (95e).

"Nacho a manqué de lucidité. (...) Il a présenté ses excuses et on espère que ce n'est rien de sérieux pour le joueur de Gérone" a déclaré l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Joselu à Gérone le 30 septembre 2023 AFP

Contraint de sortir sur civière, Portu a été transporté à l'hôpital, touché "à la cheville et à la hanche" selon son coach Michel.

Dans les autres rencontres de la journée, Villarreal, qui recevra le Stade Rennais jeudi en Ligue Europa, a fait match nul 0-0 sur la pelouse de Getafe, après avoir été réduits à 10 dès la 23e minute.

L’ancien Monégasque Radamel Falcao a permis au Rayo Vallecano d’arracher un point face à Majorque (2-2) au bout du temps additionnel sur pénalty (102e).

La huitième journée se poursuit à 21h00 avec un derby basque entre la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao à Anoeta.