Espagne: le Real Madrid en mode reconquête face au Barça de Flick, l'Atlético armé pour lutter

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé face au défenseur espagnol du FC Barcelone, Pau Cubarsi, lors du dernier Clasico de la saison 2024-2025, le 11 mai 2025 à Montjuic

Dominés la saison dernière par le FC Barcelone d'Hansi Flick et son football ultra-offensif, le Real Madrid de Kylian Mbappé et l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann comptent sur leurs renforts estivaux pour chasser le géant catalan de son trône en championnat d'Espagne.

Page blanche

Arrivé en fin de cycle, symbolisée par les départs de Carlo Ancelotti et Luka Modric et l'arrivée sur son banc de son ex-milieu de terrain Xabi Alonso, le Real a lancé cet été sa mission reconquête, après une saison décevante, sans trophée majeur.

Pour faire oublier l'affront subi face à son éternel rival barcelonais -- trois titres domestiques et quatre "Clasico" perdus --, le géant espagnol a renouvelé son effectif et offert à son nouveau coach plusieurs recrues capables d'apporter plus d'équilibre à une équipe qui en a cruellement manqué au cours du dernier exercice.

L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, aux côtés de sa nouvelle recrue, le défenseur espagnol Dean Huijsen, et du gardien belge Thibaut Courtois, lors du Mondial des clubs, le 26 juin 2025 à Philadelphie AFP/Archives

Les arrivées des jeunes défenseurs espagnols Dean Huijsen et Alvaro Carreras, du latéral anglais Trent Alexander-Arnold, et le retour de blessure du capitaine Dani Carvajal, devraient bien aider en ce sens.

Mais le plus grand défi d'Alonso demeure sûrement la connexion à établir entre ses deux stars en attaque, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, après l'échec du projet "Quatre fantastiques" (Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrygo), qui a fini par coûter son poste à Ancelotti.

Parole à la défense

Face à l'armada de stars du Real, le Barça, porté par son jeune prodige Lamine Yamal et son attaque de feu, devra se montrer au moins aussi flamboyant offensivement que la saison dernière (102 buts inscrits en Liga) pour conserver son trône.

Même s'il a démontré une impressionnante capacité à presque toujours marquer un ou plusieurs buts de plus que son adversaire, le club catalan aura aussi, et surtout, à solidifier une défense trop friable, souvent sur un fil.

Cette mission pourrait s'avérer plus compliquée que prévue pour le coach allemand Hansi Flick, en raison du départ de l'expérimenté Inigo Martinez à Al-Nassr, en Arabie saoudite.

Le gardien espagnol Joan Garcia, recrue du Barça, lors du Trophée Joan Gamper contre Côme, le 10 août 2025 à Barcelone AFP/Archives

Un transfert destiné, selon la presse catalane, à faire diminuer la masse salariale barcelonaise pour enfin enregistrer les nouvelles recrues estivales, notamment le gardien Joan Garcia et l'ailier anglais Marcus Rashford.

Ramené à ses difficultés financières en l'attente de l'avancée des travaux de son mythique stade, le Camp Nou, le Barça devra donc à nouveau s'appuyer sur le jeune Pau Cubarsi, 18 ans, et espérer les retours en meilleure forme de l'Uruguayen Ronald Araujo et du Danois Andreas Christensen.

Une situation en divergence avec les ambitions du club blaugrana, dont les rêves d'une sixième Ligue des champions s'étaient effondrés en demi-finale face à l'Inter (7-6 en cumulé).

De nouveaux soldats pour Simeone

Après une fin de saison ratée, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, qui a décidé de prolonger jusqu'en 2027 avec son club de coeur, s'avance lui avec la volonté affichée de se hisser au niveau de ses deux rivaux.

L'attaquant argentin de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez et son nouveau coéquipier, le milieu espagnol Alex Baena lors du match amical de pré-saison face à Newcastle à St James' Park, le 9 août 2025. AFP/Archives

Très actifs sur le marché des transferts (7 recrues, près de 175 millions dépensés), les Colchoneros se sont renforcés dans tous les secteurs, avec les arrivées du milieu offensif espagnol Alex Baena, de l'Américain Johnny Cardoso, de l'Argentin Thiago Almada, de l'attaquant italien Giacomo Raspadori, du défenseur slovaque David Hancko, du latéral espagnol Marc Pubill et du latéral italien Matteo Ruggeri.

De nouvelles pièces prometteuses à disposition du "Cholo" Diego Simeone, critiqué en fin de saison dernière par certains supporters pour sa frilosité et son manque d'ambition, alors que l'Atlético venait une nouvelle fois de craquer dans la dernière ligne droite (mauvaise série en Liga, éliminations face au Real en C1 et au Barça en Coupe du Roi).