Espagne: le Real Madrid freiné par Séville et Sergio Ramos

L'attaquant brésilien du Real Madrid Rodrygo et le défenseur espagnol de Séville Sergio Ramos pendant le match entre le Seville FC et le Real Madrid CF au stade Ramon Sanchez Pizjuan à Séville le 21 octobre 2023

Le Real Madrid a concédé le nul (1-1) samedi sur la pelouse du Séville FC de Sergio Ramos, qui affrontait son ancienne équipe pour la première fois depuis son départ au PSG en 2021, lors de la dixième journée de Liga.

Les Madrilènes conservent la première place du championnat espagnol, mais donnent l'opportunité à Gérone (2e, 22 points) et au FC Barcelone (3e, 21 points), qui reçoivent respectivement Almeria et l'Athletic Bilbao dimanche, de rattraper leur retard.

Les Sévillans, toujours coincés en deuxième partie de tableau (13e), s'offrent eux un point important sur lequel le nouvel entraîneur uruguayen Diego Alonso pourra capitaliser, avant de recevoir Arsenal mardi en Ligue des champions.

Le Real a cru ouvrir le score dès la 4e minute sur une mauvaise sortie du gardien norvégien Nyland, mais le but de Valverde a été refusé pour un hors-jeu de Bellingham.

Le prodige anglais de 20 ans, meilleur buteur du championnat (8 buts), a lui aussi trouvé le chemin des filets (8e), mais l'arbitre avait sifflé une faute de Rudiger sur Ocampos, que les joueurs merengue n'ont pas entendu dans l'ambiance hostile du stade Sanchez Pizjuan.

Hormis ces deux alertes, ce sont les Andalous qui se sont procuré les meilleures occasions, Carvajal sauvant sur sa ligne une frappe de Rakitic avant que Kepa ne s'envole pour sortir la tentative d'Ocampos qui filait en lucarne (23e).

Le défenseur espagnol de Séville Sergio Ramos et le défenseur allemand du Real Madrid Antonio Rudiger pendant le match de football de la ligue espagnole entre le Sevilla FC et le Real Madrid CF au stade Ramon Sanchez Pizjuan à Séville, le 21 octobre 2023 AFP

Pour ses retrouvailles avec son ancien club, où il a tout gagné entre 2005 et 2021, Sergio Ramos, 37 ans, a montré qu'il avait encore de beaux restes et s'est interposé devant Alaba (35e) et Kroos (58e) pour garder sa cage inviolée.

Au bon souvenir de son époque madrilène, le défenseur espagnol s'est plusieurs fois retrouvé au milieu d'échauffourées, notamment face à Rudiger et Ocampos, sans conséquence.

Dans une seconde période sans rythme, les Sévillans ont fini par prendre l'avantage sur un centre de l'Argentin Marcos Acuña dévié dans son propre but par Alaba (74e, 1-0), mais le Real a immédiatement réagi par Carvajal (78e, 1-1).

Sergio Ramos a alors eu l'occasion de redonner l'avantage aux siens et de crucifier son ancien club, Kepa parvenant à dévier sa reprise de la tête en corner (79e).

Mardi, Séville recevra Arsenal, tandis que les Madrilènes se déplaceront sur la pelouse de Braga, pour la troisième journée de Ligue des champions.

Dans les autres rencontres de cette dixième journée, la Real Sociedad (5e) a repris sa marche en avant après sa défaite contre l'Atlético Madrid (2-1) en battant Majorque 1-0 grâce à un but de Brais Mendez tandis que le Betis Séville (7e) a concédé le nul (1-1) sur la pelouse de Getafe (12e).