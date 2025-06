Espagne: le Real Madrid officialise l'arrivée de l'Argentin Mastantuono

Le Real Madrid a officialisé vendredi la signature de l'espoir argentin Franco Mastantuono, 17 ans, qui restera cependant avec son club de River Plate pour disputer le Mondial des clubs (14 juin - 13 juillet) aux Etats-Unis.

"Franco Mastantuono sera un joueur de notre club pour les six prochaines saisons, du 14 août 2025 au 30 juin 2031", a annoncé le club espagnol dans un communiqué, sans donner plus de détails.

Ce transfert est affiché par River Plate comme le plus onéreux de l'histoire du championnat argentin, pour un montant de "63,2 millions d'euros", dont le club de Buenos Aires touchera "45 millions nets".

Le meneur de jeu de 17 ans, considéré comme le plus grand espoir du pays de Lionel Messi et Diego Maradona, rejoindra le géant madrilène pour le début de la saison 2025/26, après avoir disputé le Mondial des clubs avec son club formateur.

Courtisé selon plusieurs médias par le Paris Saint-Germain, Mastantuono est devenu récemment le plus jeune joueur à débuter à une rencontre avec la sélection argentine, face au Chili en qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Il s'est affirmé comme l'un des talents les plus prometteurs du football mondial en battant plusieurs records de précocité, devenant notamment le plus jeune buteur de l'histoire de River Plate et de la Copa Libertadores.

Le jeune gaucher est la troisième recrue de l'été pour le Real Madrid, après le défenseur espagnol Dean Huijsen et le latéral anglais Trent Alexander-Arnold.

"Merci Franco pour tes performances et ton talent, ce fut une fierté de te voir évoluer au sein du club", écrit River Plate dans son communiqué.