Espagne: le Real Madrid renverse Majorque et prend la tête de la Liga

Le
30 Aoû. 2025 à 21h59 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'attaquant brésilien Vinicius Junior au duel avec des joueurs de Majorque lors du match de Liga entre le Real Madrid et Majorque au stade Santiago Bernabeu le 30 août 2025

L'attaquant brésilien Vinicius Junior au duel avec des joueurs de Majorque lors du match de Liga entre le Real Madrid et Majorque au stade Santiago Bernabeu le 30 août 2025

AFP
Pierre-Philippe MARCOU
Partager 2 minutes de lecture

Mené 1-0, le Real Madrid de Kylian Mbappé a renversé Majorque (2-1), samedi au stade Santiago Bernabéu, pour poursuivre son sans-faute en Liga et prendre provisoirement la tête du championnat espagnol.

Surpris sur un corner repris du dos par le buteur kosovar Vedat Muriqi (18e, 1-0), le club madrilène (1er, 9 points) a marqué deux fois en l’espace de deux minutes (37e, 38e) grâce au jeune turc Arda Güler et au Brésilien Vinicius Junior.

Cette troisième victoire de la saison permet aux Merengues de s'emparer provisoirement de la première place, en attendant les résultats dimanche du FC Barcelone (3e) face au Rayo Vallecano (11e) et de Villarreal (2e) contre le Celta Vigo (17e).

Décisif lors des deux premières journées, l’attaquant français Kylian Mbappé a connu une soirée frustrante en voyant ses deux buts refusés pour hors-jeu (7e, 45e).

"Que Kylian n'ait pas marqué aujourd'hui ne m'inquiète pas du tout, parce qu'il va continuer à marquer comme il l'a fait jusqu'ici", a déclaré son entraîneur Xabi Alonso.

"Il est passé très proche aujourd'hui. Il a eu plusieurs occasions et son attitude est très bonne. Il ne lui a manqué que quelques millimètres pour être en position réglementaire, et je suis sûr qu'il va se montrer plus efficace lors des prochains matches", a ajouté le technicien basque.

Arda Güler pensait également s'offrir un doublé, mais sa deuxième réalisation a été annulée pour une main involontaire après intervention de l'arbitrage vidéo (55e).

Les Majorquins auraient pu égaliser en seconde période, sans un sauvetage sur sa ligne du latéral madrilène Alvaro Carreras (65e).

L'Atlético toujours à l'arrêt

Antoine Griezmann lors du match de Liga entre le l'Atlético Madrid et Alavés à Vitoria le 30 août 2025

Antoine Griezmann lors du match de Liga entre le l'Atlético Madrid et Alavés à Vitoria le 30 août 2025

AFP
ANDER GILLENEA

Incapable de s’imposer sur la pelouse d’Alavés (1-1), samedi, l’Atlético Madrid d’Antoine Griezmann a lui enchaîné un troisième match consécutif sans victoire en Liga et perdu de nouveaux points dans la course au titre.

Les Colchoneros (14e, 2 points), pourtant bien lancés par l’Argentin Giuliano Simeone (7e), ont concédé un deuxième nul d’affilée et pourraient déjà se retrouver à sept longueurs de leurs rivaux au terme de cette troisième journée.

Dans les autres rencontres de samedi, le promu Oviedo (14e, 3 points), de retour en Liga 24 ans après sa dernière saison dans l’élite, a signé sa première victoire (1-0) face à la Real Sociedad (15e, 2 points) et le Séville FC (12e, 3 points) a infligé une troisième défaite de rang à Gérone (2-0), nouvelle lanterne rouge.

Sport
ESPAGNE

Dans le même thème - Sport

Le milieu portugais célèbre son triplé avec le PSG lors du match de Ligue 1 contre Toulouse (6-3) au Stadium le 30 août 2025
Sport

Ligue 1: le PSG s'offre un carton riche en péripéties à Toulouse

Naomi Osaka au service lors de sa victoire contre l'Australienne Daria Kasatkina, au 3e tour de l'US Open, le 30 août 2025 à New York
Sport

US Open: Osaka de retour, Sinner cravache mais passe

Inarrêtable, le meneur de jeu de l'équipe de France Sylvain Francisco résiste aux Slovènes Edo Muric et Gregor Hrovat dans le groupe D de l'Euro à Katowice, le 30 août 2025
Sport

Euro de basket: les Bleus ont tenu le choc face à Doncic

40.4165, -3.70256

À la une

Afrique

CHAN 2025 : le Maroc remporte le championnat pour la troisième fois

Journée internationale des victimes de disparition forcée

Disparitions forcées : un bond de 70% en cinq ans, conflits et actions des États en cause

Afrique

Maroc-Algérie : le clip du rappeur Draganov déclenche la controverse sur les réseaux sociaux

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

International

Nucléaire iranien: le "snapback", ce mécanisme qui peut permettre de rétablir des sanctions contre Téhéran

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand