Espagne: le Real Madrid renverse Majorque et prend la tête de la Liga

L'attaquant brésilien Vinicius Junior au duel avec des joueurs de Majorque lors du match de Liga entre le Real Madrid et Majorque au stade Santiago Bernabeu le 30 août 2025

Mené 1-0, le Real Madrid de Kylian Mbappé a renversé Majorque (2-1), samedi au stade Santiago Bernabéu, pour poursuivre son sans-faute en Liga et prendre provisoirement la tête du championnat espagnol.

Surpris sur un corner repris du dos par le buteur kosovar Vedat Muriqi (18e, 1-0), le club madrilène (1er, 9 points) a marqué deux fois en l’espace de deux minutes (37e, 38e) grâce au jeune turc Arda Güler et au Brésilien Vinicius Junior.

Cette troisième victoire de la saison permet aux Merengues de s'emparer provisoirement de la première place, en attendant les résultats dimanche du FC Barcelone (3e) face au Rayo Vallecano (11e) et de Villarreal (2e) contre le Celta Vigo (17e).

Décisif lors des deux premières journées, l’attaquant français Kylian Mbappé a connu une soirée frustrante en voyant ses deux buts refusés pour hors-jeu (7e, 45e).

"Que Kylian n'ait pas marqué aujourd'hui ne m'inquiète pas du tout, parce qu'il va continuer à marquer comme il l'a fait jusqu'ici", a déclaré son entraîneur Xabi Alonso.

"Il est passé très proche aujourd'hui. Il a eu plusieurs occasions et son attitude est très bonne. Il ne lui a manqué que quelques millimètres pour être en position réglementaire, et je suis sûr qu'il va se montrer plus efficace lors des prochains matches", a ajouté le technicien basque.

Arda Güler pensait également s'offrir un doublé, mais sa deuxième réalisation a été annulée pour une main involontaire après intervention de l'arbitrage vidéo (55e).

Les Majorquins auraient pu égaliser en seconde période, sans un sauvetage sur sa ligne du latéral madrilène Alvaro Carreras (65e).

L'Atlético toujours à l'arrêt

Antoine Griezmann lors du match de Liga entre le l'Atlético Madrid et Alavés à Vitoria le 30 août 2025 AFP

Incapable de s’imposer sur la pelouse d’Alavés (1-1), samedi, l’Atlético Madrid d’Antoine Griezmann a lui enchaîné un troisième match consécutif sans victoire en Liga et perdu de nouveaux points dans la course au titre.

Les Colchoneros (14e, 2 points), pourtant bien lancés par l’Argentin Giuliano Simeone (7e), ont concédé un deuxième nul d’affilée et pourraient déjà se retrouver à sept longueurs de leurs rivaux au terme de cette troisième journée.

Dans les autres rencontres de samedi, le promu Oviedo (14e, 3 points), de retour en Liga 24 ans après sa dernière saison dans l’élite, a signé sa première victoire (1-0) face à la Real Sociedad (15e, 2 points) et le Séville FC (12e, 3 points) a infligé une troisième défaite de rang à Gérone (2-0), nouvelle lanterne rouge.