Espagne: le Real Madrid repousse le sacre du Barça, Mbappé encore décisif

L'attaquant et le défenseur du Real Madrid Kylian Mbappé et Jacobo Ramon, buteurs pour leur équipe contre Majorque, à Madrid le 14 mai 2025

Mené 1-0 jusqu'à la 68e minute, le Real Madrid a renversé Majorque (2-1) dans les dernières secondes mercredi et repoussé le sacre du FC Barcelone, qui devra l'emporter jeudi face à l'Espanyol pour être mathématiquement champion.

Longtemps apathique et sans idées, le club madrilène (2e, 78 points) a été relancé dans la partie par l'attaquant français Kylian Mbappé (68e), auteur de sa 40e réalisation de la saison toutes compétitions confondues. Les Merengues ont ensuite arraché la victoire à la 95e minute grâce à un but du jeune défenseur Jacobo Ramon sur la dernière action du match.

Un succès in extremis qui oblige le Barça (1er, 82 points) à s'imposer jeudi (21h30) sur la pelouse de son voisin de l'Espanyol Barcelone (16e, 39 points) pour décrocher officiellement le 28e sacre de son histoire.

Sur la pelouse d'un stade Santiago Bernabéu clairsemé, le géant espagnol, champion d'Espagne et d'Europe en titre, a longtemps buté sur une défense adverse compacte et le gardien remplaçant des visiteurs, Leo Roman, auteur de dix parades décisives.

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé après son but contre Majorque, à Madrid le 14 mai 2025 AFP/Archives

Il a fallu un nouvel éclair de Mbappé, son 28e de la saison en championnat, pour réveiller une équipe madrilène décimée par les blessures et qui comptait pas moins de douze absents mercredi: Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Vinicius Junior, Rodrygo, David Alaba, Lucas Vazquez, Andriy Lunin, Brahim Diaz et les Français Ferland Mendy et Eduardo Camavinga, tous blessés, ainsi qu'Aurélien Tchouaméni, suspendu.

C'est ensuite le jeune défenseur Jacobo Ramon, 20 ans, titularisé pour la première fois de sa carrière en Liga, qui a offert la victoire et un (très) mince espoir de conserver son titre à la Maison Blanche, plus proche cependant d'une saison sans trophée majeur, hormis la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale.

Dans les autres rencontres de cette 36e journée, la victoire d'Alavés (17e, 38 points) contre Valence (11e, 45 points), 1-0, et celle de Villarreal (5e, 64 points), vainqueur 3-0 face à Leganés (18e, 34 points), ont condamné Las Palmas (19e, 32 points) officiellement relégué en deuxième division, avec Valladolid (20e, 16 points).

Elles permettent en revanche à Gérone (13e, 34 points), surprenant troisième l'an passé, d'assurer son maintien, malgré une saison ratée.