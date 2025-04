Espagne: le Real Madrid s'en sort face à Alavés, Mbappé expulsé

Réduit à dix après l'expulsion de Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est imposé dans la douleur dimanche au terme d'un match tendu face à Alavés (1-0) grâce à un but d'Eduardo Camavinga, et reste à quatre longueurs du leader FC Barcelone.

Le Real (2e, 66 points), qui restait sur deux défaites de suite face à Arsenal (3-0) et Valence (2-1), a stoppé l'hémorragie en renouant avec le succès, mais a probablement perdu Mbappé, son meilleur buteur, pour plusieurs rencontres en raison d'un geste très dangereux.

L'attaquant français, d’abord seulement averti, a écopé d’un carton rouge logique à la 38e minute de jeu après l'intervention de la VAR pour une énorme semelle sur l’Espagnol Antonio Blanco, laissant ses coéquipiers disputer le reste de la rencontre à dix, alors qu’ils venaient d’ouvrir le score sur une frappe du gauche de Camavinga (34e, 1-0).

Mbappé, qui s'était plaint à plusieurs reprises de fautes non sifflées face à une équipe basque souvent à la limite dans l'engagement, pourrait ainsi manquer plusieurs matchs décisifs dans cette fin de saison, contre l'Athletic Bilbao, dimanche prochain, Getafe ensuite, et surtout la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone le 26 avril.

"Kylian a demandé pardon"

"Kylian n’est pas un gars violent, il a demandé pardon, il est conscient de l’erreur qu’il a commise. C’est sûr que c’est un geste qui mérite rouge, et il en a payé les conséquences", a réagi en conférence de presse Davide Ancelotti, le fils et adjoint de Carlo, suspendu.

"Je crois que les nombreuses petites fautes qu’il a subies ont entraîné cette réaction, qui n’est évidemment pas la bonne façon de réagir. Je ne justifie rien, mais je pense que c’est l’explication (de ce geste, NDLR)", a-t-il ajouté.

Cette rencontre tendue s'est terminée à dix contre dix, alors que les locaux poussaient pour égaliser, après un deuxième rouge sorti par l'arbitre pour l'Espagnol Manu Sanchez, lui aussi coupable d'un mauvais geste (70e).

Les Madrilènes ont souffert pendant une bonne partie de la seconde période mais sont parvenus à conserver leur avantage grâce à leur gardien Thibaut Courtois, à nouveau impérial sur sa ligne.

Il en faudra cependant bien plus mercredi pour espérer réaliser l'impossible et renverser Arsenal en quarts de finale retour de la Ligue des champions.

La 31e journée de Liga se poursuit dans la soirée avec le choc dans la course à l'Europe entre le Betis Séville (6e, 48 points) et Villarreal (5e, 48 points mais deux matchs en retard), et la rencontre entre l'Athletic Bilbao (4e, 54 points) et le Rayo Vallecano (10e, 40 points).

L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann (3e, 60 points avec un match de retard), éliminé de toutes les autres compétitions, recevra lundi (21h00) la lanterne rouge Valladolid (20e, 16 points).