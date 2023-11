Espagne: le Real Madrid tenu en échec par le Rayo Vallecano, Gérone leader

Le Real Madrid a été accroché par son voisin du Rayo Vallecano (0-0) dimanche au stade Santiago-Bernabeu, laissant Gérone s'installer seul en tête du championnat d'Espagne lors de la 12e journée.

Incapables de trouver la faille malgré une nette domination, les Madrilènes sont relégués à deux points des Catalans, qui ont poursuivi leur début de saison quasi-parfait samedi avec une dixième victoire sur la pelouse d'Osasuna (4-2).

Jude Bellingham, le prodige anglais de 20 ans devenu l'homme providentiel merengue, n'a cette fois pas pu sauver les siens d'un match nul frustrant mais pas forcément illogique, tant les hommes de Carlo Ancelotti ont été poussifs.

La soirée avait commencé avec une standing ovation pour le "Golden Boy" de Birmingham, qui a reçu son trophée de meilleur joueur du mois d'octobre, venu récompenser ses deux doublés face au Barça et Osasuna.

"Pas de drame"

Le milieu espagnol du Rayo Vallecano Isi Palazon au duel avec le défenseur espagnol du Real Madrid Fran Garcia lors du match nul 0-0 entre les deux équipes en Liga au stade Santiago-Bernabeu de Madrid, Espagne, le 5 novembre 2023 AFP

Servi dans la profondeur, Federico Valverde a eu l'occasion d'ouvrir le score dès la 6e minute mais a raté son face-à-face avec Dimitrievski.

Le stade Santiago-Bernabeu a ensuite connu une belle frayeur lorsque les supporters madrilènes ont aperçu leur nouveau chouchou, auteur de 13 buts lors des 13 premiers matches, rester au sol après une mauvaise réception sur son épaule.

Le milieu de terrain anglais a vite repris sa place, un peu plus excentré qu'à son habitude, mais est apparu gêné, demandant à plusieurs reprises à ce que le staff médical lui refasse son bandage autour de l'épaule gauche.

Sur le terrain, le Real a cruellement manqué de réalisme, contrairement à la semaine passée où il a renversé le Barça après avoir été largement dominé.

Les Madrilènes se sont procurés plusieurs occasions franches en première mi-temps, sans que Joselu (26e, 27e, 39e) ni Fran Garcia (32e) ne trouvent le chemin des filets, face à une formation du Rayo recroquevillée dans ses 16 mètres.

En début de seconde période, Vinicius Junior a été accroché dans la surface, mais le contact a été jugé trop léger par l'arbitre pour siffler pénalty.

Après une nouvelle tentative de la tête de Joselu qui a fui le cadre (55e), l'attaquant brésilien a cru donner l'avantage aux Merengue mais son but a été refusé pour hors-jeu (67e).

Le milieu espagnol du Rayo Vallecano Oscar Valentin (à gauche) au duel avec l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Jr lors du match nul 0-0 entre les deux équipes en Liga au stade Santiago-Bernabeu de Madrid, Espagne, le 5 novembre 2023 AFP

Carlo Ancelotti a alors lancé Rodrygo et Toni Kroos pour tenter de percer la défense du Rayo, mais elle a tenu bon jusqu'au bout, face au Brésilien et à Bellingham (73e).

"Qu'est-ce qui nous a manqué ? Un but" a résumé l'entraîneur italien. "On méritait de gagner aujourd'hui et on ne l'a pas fait mais ça arrive, on a aussi gagné d'autres matches qu'on ne méritait peut-être pas de gagner. Il n'y a pas de drame", a-t-il ajouté.

Un point qui vaut de l'or pour le petit club de la banlieue de Madrid, neuvième du classement après ce nul inespéré sur la pelouse de son rival.

Dans l'après-midi, Valence a pris la huitième place en battant Grenade 1-0 sur un pénalty généreux transformé par Pepelu, tandis que l'Athletic Bilbao est sorti vainqueur du choc face à Villarreal (3-2) au terme d'une fin de match de folie où les coéquipiers d'Etienne Capoue ont marqué deux buts en deux minutes.

Bilbao a tenu bon dans les derniers instants et grimpe ainsi à la cinquième place. Villarreal, 13e, reste coincé en deuxième partie de tableau.