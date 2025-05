Espagne: le Real Madrid tremble mais s'accroche grâce à Mbappé et Güler

Porté par un doublé de Kylian Mbappé et un but du jeune Arda Güler, le Real Madrid, deuxième de Liga, s'est fait peur mais a battu le Celta Vigo (3-2) dimanche et reste à quatre longueurs du FC Barcelone, leader, à une semaine d’un Clasico potentiellement décisif.

A quatre journées de la fin du championnat, le club madrilène (2e, 75 points) reste en course pour conserver son titre - et sauver une saison bien terne, sans trophée majeur hormis la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale - avec un quatrième Clasico à jouer dimanche prochain sur la pelouse du Barça (1er, 79 points).

A sept points de son éternel rival, au coup d’envoi, le géant espagnol a pu s’appuyer sur le talent de Güler, premier buteur du match d’une superbe frappe enroulée en lucarne (33e), et de Mbappé, encore décisif, avec un doublé clinique (39e, 47e) pour maintenir son équipe en vie dans le sprint final.

Trop dans la gestion, le Real a cependant failli se faire punir en seconde période, en encaissant deux buts du jeune défenseur Javier Rodriguez (69e) et du Suédois Williot Swedberg (76e).

Plutôt discret mais encore buteur, pour la 23e et 24e fois de la saison en Liga, Kylian Mbappé est désormais tout proche de revenir à hauteur de l’attaquant barcelonais Robert Lewandowski (25 buts) dans la course au "Pichichi" (meilleur buteur du championnat espagnol).

Avec 36 réalisations toutes compétitions confondues, le capitaine de l'équipe de France, meilleur buteur du club merengue, n'est plus qu'à une longueur d'égaler le Chilien Ivan Zamorano, détenteur du record de buts inscrits pour une première saison au Real.

Les hommes de Carlo Ancelotti, privé de plusieurs joueurs majeurs blessés (Carvajal, Rüdiger, Eder Militao, Camavinga, Alaba, Mendy…), peuvent une nouvelle fois remercier leur immense gardien Thibaut Courtois, auteur, comme souvent, des parades décisives qui font basculer le sort d’une rencontre (7e, 39e, 79e).

Cette 34e journée se poursuit dimanche dans l'après-midi, avec Séville FC - Leganés(16h15), Espanyol Barcelone - Betis Séville (18h30) et le derby basque entre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao (21h).