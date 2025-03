Espagne: le Real rejoint le Barça en tête, l'Atlético craque

Kylian Mbappe et Pedro Diaz, buteurs lors du match de Liga entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano (2-1) au Santiago-Bernabeu à Madrid le 9 mars 2025

Le Real Madrid n'a pas manqué l'occasion de rejoindre le Barça en tête de la Liga en s'imposant dimanche à domicile (2-1) contre le Rayo Vallecano, à l'inverse de l'Atlético, battu sur le même score à Getafe.

Après le report du match de Barcelone, prévu samedi, en raison du décès du médecin du club, le Real recolle aux Catalans avec 57 points mais reste 2e à la différence de buts, largement favorable au Barça (+31 contre +46).

Cette victoire, conjuguée à la défaite de l'Atlético (56 pts), permet au club de Carlo Ancelotti de doubler son voisin madrilène, qu'il a battu à domicile mardi (2-1) et chez qui il se déplacera mercredi pour tenter de valider sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions.

A domicile, le Real Madrid, sans Rüdiger, malade, ni Courtois, souffrant des genoux, a assuré l'essentiel face au 7e de Liga, autre club madrilène, grâce à des buts de ses attaquants Kylian Mbappé et Vinicius Jr (2-1).

Trouvé côté gauche par Vinicius, Mbappé a éliminé le défenseur français Florian Lejeune dans la surface avant d'armer une frappe croisée (1-0, 30e) pour inscrire son 18e but de la saison en championnat. Le Brésilien y est aussi allé de son but quatre minutes plus tard, en prenant Batalla à contre-pied après s'être amusé avec le défenseur Ratiu et tiré entre ses jambes (2-0, 34e).

Le Rayo Vallecano a réduit l'écart juste avant la pause sur une très belle frappe de Pedro Diaz, validée après intervention de la VAR. Le ballon a heurté le poteau, rebondi au sol avant de ressortir, mais il avait bien franchi la ligne (2-1, 45e+2).

Mais le Real remporte trois points importants dans la course au titre, de quoi arriver en pleine confiance au Metropolitano pour affronter des Colchoneros battus deux fois cette semaine.

L'Atlético laisse filer des points précieux

Un peu plus tôt, à Getafe, en banlieue de Madrid, après avoir perdu Clément Lenglet sur blessure à l'échauffement puis Rodrigo De Paul, lui aussi blessé, pour toute la seconde période, les joueurs de Diego Simeone, mis en difficulté tout le match par le 11e de Liga, ont en effet craqué en toute fin de rencontre.

Les joueurs de Getafe se congratulent après le deuxième but inscrit contre l'Atlético Madrid, lors de la 27e journée de Liga, le 9 mars 2025 AFP

L'Atlético avait pourtant fini par trouver l'ouverture par Alexander Sorloth, qui a converti le penalty obtenu pour une main d'Omar Alderete après visionnage de la VAR (1-0, 75e). Mais, après l'expulsion d'Angel Correa (88e), les coéquipiers d'Antoine Griezmann - peu en vue et remplacé à la 69e -, ont encaissé un doublé de Mauro Arambarri.

Le milieu de Getafe a d'abord bien suivi devant Llorente sur un coup de pied arrêté (1-1, 88e) avant de mettre le bout du pied sur une frappe aux 30 m de Diego Rico (2-1, 90e+2), laissant l'Atlético sur une mauvaise impression avant la réception du Real.

"Après notre but, on savait qu'ils allaient pousser... avec l'expulsion, en infériorité numérique, le match nous a échappé, a regretté le milieu Pablo Barrios auprès du diffuseur DAZN. On était patients parce qu'on savait qu'un but finirait par arriver et ça a été le cas, mais on a reculé et avec le carton rouge, on n'a pas su garder le contrôle."