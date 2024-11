Espagne: nouveau faux pas du Barça en Liga

Le FC Barcelone a de nouveau connu une déconvenue en Liga en étant battu 2-1 à domicile par le mal classé Las Palmas, samedi lors de la 15e journée du championnat d'Espagne.

Vainqueur mardi de Brest (3-0) et troisième au classement de la Ligue des champions, le Barça enchaîne en revanche un troisième match sans victoire en championnat.

Avec ce revers, le leader barcelonais a ainsi bien mal fêté son 125e anniversaire et surtout offert au Real Madrid la possibilité de revenir à un point en cas de succès face à Getafe dimanche. Les conséquences pourraient être plus lourdes à terme, les Madrilènes ayant en outre un match en retard à disputer.

"On doit jouer comme on jouait en début de saison. C'est une grande déception", a réagi l'entraîneur du Barça Hansi Flick après la rencontre. "Nous avons eu 70% de possession, mais on n'a pas été capable de marquer, il faut peut-être qu'on change une ou deux choses. On a fait des erreurs, mais ce n'est pas la faute des quatre défenseurs, ça commence par les joueurs de devant. On doit parler de tout ça".

Transparent en première période, le Barça s'est fait surprendre par un but de Sandro Ramirez (49e) au retour des vestiaires. Le capitaine barcelonais Raphinha a remis les deux équipes à égalité (61e), mais Fabio Silva a rapidement redonné l'avantage aux Canariens (67e).

Yamal de retour

De retour après deux semaines d'absence en raison de problèmes musculaires, Lamine Yamal est entré après la pause. La jeune pépite s'est procuré quelques situations mais n'a pu changer le cours du match, pas plus que Robert Lewandowski, très discret après son doublé contre Brest.

Touché lors d'un duel, le latéral du Barça Alejandro Baldé a lui dû quitter la pelouse sur une civière dès la 23e minute.

Lamine Yamal de retour avec le FC Barcelone face à Las Palmas, le 30 novembre 2024 au stade de Montjuic AFP

Avant de chuter contre Las Palmas, qui remonte de la 17e à la 14e place, l'équipe d'Hansi Flick s'était inclinée sur le terrain de la Real Sociedad (1-0) et avait fait match nul à Vigo (2-2).

Samedi, il a fallu attendre les dernières minutes avant la pause pour voir le match s'emballer grâce à Raphinha. En embuscade après une frappe de Pedri repoussée par le gardien Jasper Cillessen, l'ailier brésilien a marqué avant d'être signalé hors-jeu (44e). Trois minutes plus tard, sa frappe du gauche a trouvé la transversale.

Au retour des vestiaires, Yamal a fait son entrée à la place de Pablo Torre. Mais, cinq minutes plus tard, c'est Las Palmas qui a créé la sensation en ouvrant le score au stade de Montjuic. Sur une contre-attaque, Sandro Ramirez, formé au Barça, a trompé Inaki Pena d'une demi-volée décroisée (49e).

Raphinha a répliqué d'une frappe du gauche à ras de terre (61e); mais les Canariens ont repris l'avantage par Fabio Silva (67e) parti à la limite du hors-jeu après une ouverture en profondeur.

Les tentatives d'égalisation de Yamal (70e) puis Raphinha (71e) ont été neutralisées par Cillessen. L'ancien portier du Barça s'est à nouveau illustré sur un coup franc du Brésilien (82e). Entretemps, Ferran Torres avait marqué en position de hors-jeu, et son passeur Yamal avait de toute façon commis une faute.

En attendant le match du Real dimanche, l'Atlético Madrid a l'occasion de s'emparer de la deuxième place en cas de succès chez la lanterne rouge Valladolid samedi soir.