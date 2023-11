Espagne: rupture d'un ligament croisé du genou pour Gavi, très incertain pour l'Euro-2024

Le milieu de terrain international espagnol Gavi souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a annoncé lundi son club le FC Barcelone, une blessure qui rend sa participation à l'Euro-2024 de football très incertaine.

Le joueur âgé de 19 ans s'est blessé lors de la victoire (3-1) de la Roja contre la Géorgie dimanche (BIEN dimanche), en qualification à l'Euro, et les examens ont montré qu'il souffrait "d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et d'une lésion associée au ménisque externe", a indiqué le Barça dans un communiqué.

La durée d'indisponibilité du milieu n'est pas mentionnée, mais elle est en règle générale de plus de six mois pour ce type de blessure, ce qui rend sa participation à l'Euro en Allemagne (14 juin-14 juin) très incertaine. Gavi ne rejouera par ailleurs sans doute pas d'ici la fin de la saison avec Barcelone, actuel 3e du championnat d'Espagne derrière Gérone et le Real Madrid.

Il sera prochainement opéré, a précisé le Barça, qui publiera ensuite un nouveau communiqué sur son état de santé.

Lors de la rencontre avec la Roja contre la Géorgie, dimanche à Valladolid, Gavi s'est blessé en faisant un contrôle sur une balle aérienne reçu près de la ligne de touche, quelques instants à peine après avoir reçu un choc alors qu'il était à la lutte avec un défenseur à proximité de la surface de réparation géorgienne.

Se tenant le bas de la cuisse, au bord des larmes, il est sorti en boitant du terrain, remplacé par Oihan Sancet à la 25e minute du match.

Indispensable dans le cœur du jeu de la Roja et de son club, Gavi est l'un des joueurs les plus utilisés depuis le début de saison en Europe. Il disputait dimanche son 23e match de la saison toutes compétitions confondues.

Depuis ses débuts à 17 ans et 29 jours avec l'équipe première de Barcelone, Gavi a disputé 111 rencontres avec le club catalan, rappelle dans son communiqué ce dernier, qui invite sur son site internet les "culers" (les supporters du Barça, NDLR) à envoyer au joueur un message de soutien.