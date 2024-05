Espérance de Tunis, une légion étrangère de haut niveau

La finale de la Ligue des Champions africaine sera cette saison encore un grand classique 100% nord-africain. Disputée en deux manches, les 18 et 25 mai prochains, elle opposera Al-Ahly, tenant du trophée et vainqueur de trois des quatre dernières éditions, à l’Espérance de Tunis, qui l’emporta en 2018 et en 2019. En complément de leur ossature locale, les Sang et Or s'appuient sur une légion étrangère de haut niveau, à commencer par leur entraîneur. Présentations.

Par TV5MONDE

Image PA Images / Icon Sport

4 minutes de lecture