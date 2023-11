Esport: "Monument" de League of legends, "Faker" à une marche d'un nouveau triomphe

Des spectateurs et le personnage Teemo réunis à Séoul pour la finale des championnats du monde de League of legends, le 19 novembre 2023

C'est l'événement esport le plus attendu de l'année: la finale des Championnats du monde de League of legends a lieu dimanche à Séoul. A domicile, le Sud-Coréen "Faker", considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, espère continuer d'écrire sa légende.

Alors que certains le pensaient sur le déclin, Lee Sang-hyeok, plus connu sous le pseudonyme de "Faker", peut ajouter une énième ligne à son immense palmarès puisqu'il briguera dimanche un quatrième titre mondial.

"Ce serait une consécration probablement éternelle car remporter quatre titres, ça ne devrait plus arriver dans League of legends", explique à l'AFP Darius "Finghin", commentateur de matches pour la chaîne OTP.

Lee Sang-hyeok, alias "Faker", considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, brandit sa médaille d'or après sa victoire en finale d'esport League of legends, lors des récents Jeux asiatiques, le 29 septembre 2023 à Hangzhou (Chine) AFP

A 27 ans, et dix ans après sa première victoire planétaire, "Faker" se retrouve en finale pour la sixième fois de sa carrière.

Avec ses coéquipiers de "T1", il aura face à lui l'équipe chinoise de "Weibo Gaming" menée par le Sud-Coréen Kang Seung-lok, alias "TheShy".

Devant son public, il s'agira pour "Faker" d'effacer l'immense déception de l'année dernière lorsque "T1" avait été battu (3-2) en finale, à la surprise générale, par ses compatriotes de "DRX".

"Des hauts et des bas"

Entrée du Gocheok Sky Dome où se tient la finale des championnats du monde de League of legends, le 19 novembre 2023 à Séoul AFP

Cette défaite avait pu faire naître des doutes sur la capacité de "Faker" à retrouver sa couronne. Car s'il reste bien le joueur le plus récompensé de l'histoire avec trois titres, sa dernière victoire remonte à 2016, une éternité à l'échelle de l'esport.

"Il y a eu des hauts et des bas", reconnaît "Finghin". Mais cette saison, il a prouvé à ceux qui en doutaient qu'il restait "un monument". Au début de l'été, alors que "T1" était en bonne posture dans le championnat coréen, une blessure à une main l'a tenu éloigné des claviers pendant plusieurs semaines.

"En son absence, son équipe s'est mise à tout perdre", relate Hadrien "Duke" Forestier, entraîneur de l'équipe française Gamers Origin. "Il a fini par revenir juste avant les play-offs et l'équipe est redevenue excellente. Par sa blessure, il a montré à quel point il était l'âme de son équipe et la raison principale de son succès."

Une fan pose devant le portrait en pied de l'équipe sud-coréenne T1 (avec au centre le célébrissime "Faker") qui s'apprête à disputer la finale des championnats du monde de League of legends, le 19 novembre 2023 à Séoul AFP

Dans le monde des compétitions de jeux vidéo, League of legends fait figure de champion. C'est un jeu vidéo extrêmement populaire qui se joue à cinq contre cinq où l'objectif est de détruire la forteresse de l'équipe adverse. La finale des Mondiaux de "Lol" est considérée comme le rendez-vous le plus prestigieux de l'année.

"Personnage principal"

En Corée du Sud, le pays de l'esport-roi, Faker, avec ses lunettes rondes et sa frange épaisse, bénéficie d'une célébrité et d'une fortune comparables à celles d'une star de K-Pop ou du sport traditionnel.

"C'est le joueur le plus emblématique du jeu", résume "Duke". "Si un jour quelqu'un écrit un film ou un manga sur League of legends, il n'y a aucun doute qu'il en sera le personnage principal."

Des fans déguisés à l'occasion de la finale des championnats du monde de League of legends, le 19 novembre 2023 à Séoul AFP

Mais dans son pays, c'est aussi son humilité qui fait de lui une fierté nationale. "Être en position de me battre une nouvelle fois pour le titre, c'est juste incroyable", a-t-il déclaré mercredi en conférence de presse.

"Je suis vraiment reconnaissant et enthousiaste. Dans mon chemin pour revenir au plus haut niveau, j'ai pu apprendre énormément sur la bonne mentalité à avoir. (...) J'ai une vision plus claire de ce que signifie être un joueur professionnel désormais."

Après le célèbre Chase Center de San Francisco l'an dernier, la finale se déroule cette année au Gocheok Sky Dome de Séoul devant 17.000 spectateurs, qui seront acquis à la cause de "T1".