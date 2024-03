Euro-2024: la Pologne et l'Ukraine qualifiées pour la finale des barrages

L'attaquant polonais Robert Lewandowski ballon au pied poursuivi par les Estoniens Markus Poom et Martin Vetkal lors du match de qualification à l'Euro-2024 entre la Pologne et l'Estonie au stade national de Varsovie le 21 mars 2024

La Pologne et l'Ukraine se sont qualifiées jeudi pour la finale des barrages de l'Euro-2024 dont a été éliminé Israël, battu par l'Islande.

L'Ukraine l'a emporté (2-1) en Bosnie-Herzégovine et la Pologne, sans but cette fois de sa star Robert Lewandowski, a dominé à domicile l'Estonie (5-1) qui a joué à dix à partir de la 27e minute et l'exclusion après deux cartons jaune de Maksim Paskotsi.

Israël, dont le match a été délocalisé à Budapest, s'est incliné (4-1) avec des buts de Gudmunsson (39e, 83e, 87e) et Traustason (42e), contre un de Zahavi (31e) qui avait ouvert le score sur penalty, et qui en a raté un autre en seconde période. Israël a terminé à dix suite à l'exclusion de Reviro (73e).

En finale de ces barrages, qui délivreront les derniers qualifiés pour l'Euro en Allemagne (14 juin - 14juillet), la Pologne sera opposée mardi au pays de Galles, victorieux de la Finlande (4-1). Le vainqueur de ce match sera versé dans le groupe A de l'Euro avec la France, les Pays-Bas et l'Autriche.

L'Islande affrontera l'Ukraine et la Géorgie défiera la Grèce, qui s'est jouée jeudi du Kazakhstan (5-0).