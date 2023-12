Euro-2024 : le tableau des poules après le tirage au sort

Les dès sont jetés après la cérémonie de tirage au sort des poules de l'Euro-2024 qui s'est tenue samedi 2 décembre à Hambourg, en Allemagne, pays hôte de la compétition du 14 juin au 14 juillet.

21 des 24 participants, qui seront répartis en six groupes de quatre, sont déjà connus, les trois derniers billets devant être distribués lors des barrages programmés en mars. Les deux premiers de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 8e de finale.

Groupe A : Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse

Groupe B : Espagne, Croatie, Italie, Albanie

Groupe C : Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre

Groupe D : Barragiste A, Pays-Bas, Autriche, France

Groupe E : Belgique, Slovaquie, Roumanie, Barragiste B

Groupe F : Turquie, Barragiste C, Portugal, République Tchèque

Les favoris et leurs adversaires

La France jouera d'abord contre l'Autriche le 17 juin à Düsseldorf, puis contre les Pays-Bas le 21 à Leipzig et enfin le 25 à Dortmund contre le barragiste, qui sera connu en mars. Il s'agira de la Pologne, du Pays de Galles, de la Finlande ou de l'Estonie.

Outre le groupe des Bleus, assez relevé, le groupe B paraît être le plus compliqué: l'Espagne tête de série est en effet tombée sur l'Italie tenante du titre, la Croatie et l'Albanie.

La France reste sur une déception en 2021, éliminée en huitième de finale par la Suisse. En 2016, à domicile, elle avait perdu en finale contre le Portugal.

Pour rééditer cette performance, la Seleçao de Cristiano Ronaldo est tombée avec la Turquie, la République tchèque et un barragiste dans le groupe F.

À domicile, pour tenter de retrouver des couleurs, l'Allemagne jouera son destin continental contre la Hongrie, l'Écosse et la Suisse dans le groupe A.

L'Angleterre de Jude Bellingham et Harry Kane trouvera elle le Danemark, la Slovénie et la Serbie sur sa route. Enfin dans le groupe E, la Belgique de Romelu Lukaku sera opposée à la Roumanie, la Slovaquie et un barragiste.

Les différents camps de base

Une fois le tirage et le calendrier dévoilés, les différents staffs vont pouvoir choisir leurs camps de base en Allemagne et peaufiner leurs programmes de rencontres amicales en mars et juste avant le coup d'envoi du tournoi.

Par souci écologique et pour faciliter les déplacements en train ou en car, les 24 formations participantes seront affectées à l'une des trois zones géographiques pré-définies par les organisateurs: la zone Nord (Berlin, Leipzig, Hambourg), la zone Ouest (Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Cologne, Francfort) et la zone Sud (Francfort, Munich, Stuttgart).