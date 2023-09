Euro-2024: l'Espagne en démonstration en Géorgie, Yamal dans l'histoire

Les joueurs espagnols célèbrent un but lors du match des éliminatoires de l'UEFA Euro 2024 entre la Géorgie et l'Espagne à Tbilissi, le 8 septembre 2023

L'Espagne a étrillé la Géorgie 7-1 vendredi à Tbilissi pour prendre la deuxième place du groupe A des éliminatoires pour l'Euro-2024, dans un match à sens unique où le prodige du Barça Lamine Yamal, 16 ans, est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Roja.

Mal en point dans sa campagne de qualification pour l'Euro et en pleine crise après le scandale du baiser forcé du patron du foot espagnol Luis Rubiales à la championne du monde Jenni Hermoso, les joueurs espagnols avaient fait de ce match "une finale".

Ils ont répondu présent d'entrée pour remettre la Roja sur les bons rails, marquant dès la 22e minute avant de dérouler, pour mener 4-0 à la mi-temps. C'est le capitaine Alvaro Morata, souvent critiqué pour sa maladresse devant le but mais toujours présent sur le front de l'attaque, qui a lancé les siens de la tête, sur un centre enroulé du Parisien Marco Asensio.

L'autre joueur du PSG dans le onze de départ, Fabian Ruiz, a doublé la mise d'un centre détourné dans son propre but par Kvirkvelia qui voulait devancer Morata (27e).

La partie a ensuite tourné à la correction, l'attaquant du RB Leipzig Dani Olmo décochant une frappe puissante dans le petit filet de Mamardashvili (38e), dont le calvaire ne faisait que commencer.

Car deux minutes plus tard (40e), Morata s'est offert un doublé d'un plat du pied-droit après un joli une-deux avec Ruiz.

Nouveau record pour Lamine Yamal

Juste avant la mi-temps, Asensio et Olmo sont restés au sol et ont demandé un changement. L'occasion pour le sélectionneur Luis de la Fuente de lancer Nico Williams et surtout Lamine Yamal, sur qui toutes les caméras étaient braquées.

Le jeune prodige du FC Barcelone est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Roja à 16 ans et 57 jours, battant le précédent record de son coéquipier Gavi (17 ans et 62 jours).

Il s'est d'abord fait discret, la Géorgie parvenant même à réduire le score sur sa première opportunité, en profitant d'une faute de main d'Unai Simon, incapable de stopper la frappe à ras-de-terre de Chakvetadze (49e).

L'Espagnol Lamine Yamal et le milieu de terrain géorgien Luka Gagnidze lors du match des éliminatoires de l'UEFA Euro 2024 entre la Géorgie et l'Espagne, à Tbilissi, le 8 septembre 2023 AFP

Alors que les Géorgiens poussaient pour sauver l'honneur, sous une pluie battante, Morata les a définitivement douchés et s'est offert un premier triplé en sélection (65e), Williams marquant ensuite le but du 6-1 (68e).

L'heure de Yamal est venue à la 74e minute: sur un centre en retrait de Williams, le jeune catalan a enroulé une frappe puissante du gauche pour entrer un peu plus dans l'histoire et devenir le plus jeune buteur de l'histoire de l'Espagne.

"C'est comme un rêve, je vis un rêve! Je suis très heureux et je dois remercier mes coéquipiers et le sélectionneur pour la confiance qu'il m'a donnée", a déclaré le prodige du FC Barcelone à la télévision publique espagnole après le match.

Sensation du début de saison en Liga, il était déjà le plus jeune joueur du Barça à disputer un match de championnat à 15 ans et 9 mois et également le plus jeune à être titularisé, face à Cadix en août.

Avec les talents de Yamal et de Williams, notamment, "le futur du football espagnol est garanti", a assuré le sélectionneur Luis de la Fuente, satisfait de la prestation de ses joueurs.

Yamal et la Roja auront l'occasion de poursuivre sur cette lancée mardi face à Chypre, pour rattraper l'Ecosse, toujours leader du groupe A avec 12 points en quatre matches.