Euro-2024 - L'Espagne sort l'Allemagne et attend le Portugal ou la France en demi-finale

L'Espagnol Mikel Merino (d) marque le but de la victoire en prolongation contre l'Allemagne en quart de finale de l'Euro, le 5 juillet 2024 à Stuttgart

L'Espagne a éliminé l'Allemagne (2-1 a.p.), pays organisateur de l'Euro-2024, et attend en demi-finale le vainqueur de l'autre affiche de vendredi, France-Portugal, disputé à 21h00 à Hambourg.

Une belle tête de favorite. La "Roja" a remporté une cinquième victoire en autant de match dans le tournoi, même s'il lui a fallu attendre la toute fin de la prolongation et une superbe tête de Mikel Merino (119).

L'autre héros du match s'appelle Dani Olmo, auteur du premier but (51) et passeur pour le but qui a crucifié les Allemands.

Le dépit des joueurs allemands éliminés par l'Espagne en quart de finale de l'Euro, le 5 juillet 2024 à Stuttgart AFP

L'Allemagne peut nourrir des regrets, elle a eu des balles de but dans la prolongation, notamment par Niclas Füllkrug. Elle avait pourtant arraché une prolongation en égalisant à la 89e minute par Florian Wirtz.

Mais l'équipe de Julian Nagelsmann, secouée par la Suisse (1-1) en poules, menacée par la Danemark en 8e avant que le match ne bascule (2-0), s'arrête en quart de finale.

L'Espagne a perdu Dani Carvajal dans la bataille, le héros de la finale de la Ligue des champions Real Madrid Dortmund (2-0) a été exclu pour deux jaunes dans la prolongation, dont un geste d'anti-jeu sur Jamal Musiala.

La malédiction du pays hôte

Mais la malédiction du pays hôte se prolonge: plus aucun pays organisateur n'a remporté le trophée depuis la France de Michel Platini en 1984.

Combo créé le 3 juillet 2024: le Portugais Cristiano Ronaldo (gauche) et le Français Kylian Mbappé, respectivement à Francfort et Düsseldorf le 1er juillet 2024, en Allemagne AFP/Archives

L'affiche France-Portugal rappelle d'ailleurs de cruels souvenirs aux Bleus à ce sujet, l'équipe de Cristiano Ronaldo les avait battu à domicile lors de la finale 2016 (1-0 a.p.).

Outre le sélectionneur français, des acteurs de ce match seront encore sur scène à Hambourg.

Cristiano Ronaldo, qui était sorti tôt blessé en finale, est toujours là, à 39 ans, Pepe aussi, à 41 ans, en défense centrale.

Côté français, Antoine Griezmann, le héros de l'Euro-2016 avec ses 6 buts, est aussi de la partie, alors qu'Olivier Giroud n'est plus que remplaçant.

Le Français Antoine Griezmann, le 1er juillet 2024 à Düsseldorf, en Allemagne AFP/Archives

Mais "Grizi" n'est pas en grande forme à cet Euro. Il n'a pas marqué, a manqué des occasions et son poste hybride sur le côté droit contre la Belgique (1-0), en 8e de finale, n'a pas été une réussite.

Pas d'excuse pour Mbappé

Kylian Mbappé a reconnu que Griezmann était "dans un moment un peu plus dur", mais il a regretté que son partenaire soit "un peu charcuté" par les critiques.

Le capitaine des Bleus lui-même admet ne "pas avoir retrouvé toutes (ses) jambes" et ne "pas être à 100%" avant d'affronter le Portugal de son idole de jeunesse, Cristiano Ronaldo, mais "Kyk's" ne veut pas que ce soit "une excuse", pas plus que le masque qui protège son nez cassé.

Mbappé et Griezmann se sont échauffés ensemble sur la pelouse du Hambourg SV, échangeant des passes.

Et si le buteur masqué n'a scoré qu'une fois sur penalty, contre la Pologne (1-1), CR7 n'en a marqué aucun. Il a même raté un penalty contre la Slovénie (0-0, 3 t.a.b. à 0), en a pleuré, avant de transformer le premier tir au but de la série.

L'atonie offensive reste le gros problème de l'équipe de France dans cet Euro, elle n'a signé elle-même aucun but dans le jeu, deux buts contre son camp complétant le penalty de Mbappé pour un butin famélique de 3 buts.

L'attaquant français Kylian Mbappé (gauche) et le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, le 27 juin 2024 à Paderborn, en Allemagne AFP/Archives

En revanche sa défense, dans la grande tradition de Didier Deschamps, est presque infranchissable: un seul but encaissé, un penalty de Robert Lewandowski.

Mais pour battre le Portugal il faudra nettement hausser le curseur de l'efficacité.

Pour tenter d'y remédier, le sélectionneur a titularisé en attaque Randal Kolo Muani, héros du 8e de finale contre la Belgique (1-0), où son coup de rein puis sa frappe avaient provoqué le but contre son camp de Jan Vertonghen.

Au milieu, c'est Eduardo Camavinga qui remplace Adrien Rabiot, suspendu.

Samedi les deux autres quarts de finale opposent l'Angleterre à la Suisse (18h00) et la Turquie aux Pays-Bas (21h00).