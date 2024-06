Euro-2024: Mbappé sur le banc pour Pays-Bas-France, l'Ukraine relancée

Victime d'une fracture du nez, la super star de l'équipe de France Kylian Mbappé commence sur le banc le choc contre les Pays-Bas, vendredi pour l'Euro-2024, où l'Ukraine s'est relancée en battant la Slovaquie (2-1).

Sans lui au coup d'envoi à Leipzig, les Bleus assureraient leur qualification pour les 8e de finale en cas de victoire. Avec 6 points, ils ne pourraient plus être rejoints à la fois par leur adversaire (3 points) et l'Autriche (3 pts), qui a battu 3-1 la Pologne (0 pt) en fin d'après-midi à Berlin.

L'absence de Mbappé diminue la force de frappe des Bleus, qui ont déjà manqué de réalisme devant les Autrichiens, avec plusieurs occasions ratées.

Sans son N.10, Didier Deschamps a modifié son animation, avec Antoine Griezmann et Marcus Thuram en attaque, Ousmane Dembélé à droite et Adrien Rabiot milieu gauche, dans un rôle rappelant celui de Blaise Matuidi lors de la campagne victorieuse du Mondial-2018.

Tchouameni dans l'axe

Des fans ukrainiens pendant leur hymne national avant le match de l'Euro-2024 contre la Slovaquie, dans une fan zone à Kiev en Ukraine. AFP

Dans l'axe du milieu de terrain, le sélectionneur français a titularisé Aurélien Tchouaméni, qui soigne depuis près d'un mois une blessure au pied gauche et dont la dernière apparition sur un terrain date du 8 mai.

Le Madrilène est aligné au côté de N'Golo Kanté, impressionnant contre l'Autriche.

Si "DD" avait annoncé que "tout (allait) dans le bon sens" quant à l'état de Mbappé et que l'encadrement technique ferait "en sorte qu'il soit disponible", le sélectionneur n'a donc pas risqué au coup d'envoi son leader, qui s'est cassé le nez en heurtant l'épaule de Kevin Danso lors de la victoire contre l'Autriche (1-0).

Le très remarqué masque bleu-blanc-rouge, interdit de toutes façons en compétition, l'UEFA imposant des ustensiles unicolores et sans signe distinctif restera dans la sac. Si Mbappé doit entré en jeu avec un masque monochrome.

"Qu'il y ait l'un des meilleurs joueurs du monde ou non dans une équipe sur le terrain, ça change énormément", avait lancé jeudi Antoine Griezmann au sujet de l'absence de Mbappé.

"La France est tellement forte, même s'il ne joue pas..." avait prévenu le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman. "Son remplaçant sera très fort aussi. Je ne m'occupe pas de ça parce que je n'ai pas de prise là-dessus. Moi, j'essaie de préparer mon équipe au mieux", avait-il ajouté.

Lewandowski entré en vain

Les Pays-Bas, qui se sont aussi imposés au premier match, contre la Pologne (2-1) seraient aussi assuré de se qualifier en cas de victoire contre les Bleus, au pire parmi les meilleurs troisièmes.

L'Espagne elle a déjà obtenu son ticket jeudi soir en battant l'Italie (1-0) et rejoint l'Allemagne au tour suivant.

Entré en jeu en fin de partie pour la Pologne, Robert Lewandowski n'a pas marqué, mais reçu un carton jaune pour un coup de coude, lors du match Pologne-Autriche vendredi à l'Euro-2024. AFP

L'Autriche s'est relancé en dominant la Pologne, où Robert Lewandoswki, qui a manqué le premier match pour une blessure à une cuisse, n'est rentré que pour la dernière demi-heure sans pouvoir peser.

Après le but du défenseur autrichien Gernot Trauner, Krzystof Piatek a égalisé, mais les Autrichiens se sont détachés grâce à un but de Christoph Baumgartner et un pénalty du capitaine Marko Arnautovic.

L'Autriche jouera sa place en 8e contre les Pays-Bas, mardi, et la Pologne est au bord de l'élimination avec zéro point.

La qualification reste très ouverte dans le groupe E puisque l'Ukraine est revenue à trois points, à hauteur de la Slovaquie et de la Roumanie, qui affronte la Belgique (0 point) samedi (21h00).

Menée sur un but d'Ivan Schranz, qui avait déjà marqué contre la Belgique (1-0) et rejoint Jamal Musiala en tête des buteurs avec deux unités, l'Ukraine a renversé le match en deux actions éclairs conclues par Mykola Shaparenko et par un délicieux enchaînement contrôle frappe de Roman Yaremchuk.

L'équipe de Serhiy Rebrov s'est rachetée après sa lourde défaite inaugurale contre la Roumanie (3-0).