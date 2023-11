Euro-2024: qualifiée au bout du suspense, l'Italie peut souffler

Championne d'Europe en titre, l'Italie aura attendue les derniers instants de la phase de qualification pour valider son billet pour l'Euro-2024, grâce à son match nul contre l'Ukraine (0-0) qui lui permet de souffler et d'éviter le stress d'un barrage piégeux.

L'Italie avait raté les Coupes du monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar après des défaites en barrages contre la Suède et la Macédoine du Nord.

Un match nul suffisait aux Italiens lundi soir pour se qualifier directement pour l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet en Allemagne), alors que les Ukrainiens avaient absolument besoin d'une victoire. Avec ce 0-0, l'Italie a pris la deuxième place de son groupe avec 14 points, six de moins que l'Angleterre (20), qui a été accrochée en Macédoine du Nord (1-1).

"Nous sommes super contents: après toutes les difficultés que nous avons rencontrées, nous aussi, on sera en Allemagne et nous y allons en tant que champions d'Europe en titre pour gagner, pour ramener quelque chose à la maison", a déclaré Gianluigi Donnarumma au micro de la chaîne de télévision Rai 1.

"Cela s'est fait dans la souffrance mais ce groupe a montré toute sa force", a ajouté le gardien de but de la sélection italienne et du PSG.

Contrairement à l'Italie, les nations phares du continent européen comme l'Angleterre, la France, le Portugal ou l'Espagne avaient déjà validé depuis longtemps leur billet pour l'Allemagne et se sont battues sur les deux dernières journées pour une place de tête de série pour le tirage au sort le 2 décembre à Hambourg.

Lundi soir, dans une BayArena de Leverkusen où les supporters des deux sélections ont donné de la voix, les Italiens ont pris le contrôle de la rencontre après un premier quart d'heure équilibré ponctué d'une belle occasion ukrainienne par Georgiy Sudakov qui a obligé Donnarumma à la parade (14e).

Le gardien de Gianluigi Donnarumma décisif dans la qualification de l'Italie aux dépens de l'Ukraine, le 20 novembre 2023 à Leverkusen AFP

Malgré la pression de plus en plus forte sur le but d'Anatoliy Trubin, les coéquipiers de Donnarumma ne sont pas parvenus à se mettre à l'abri. La frappe en puissance de Nicolo Barella (16e) a été repoussée par Trubin, et le gardien ukrainien a remporté son duel avec Davide Frattesi (29e), double buteur à l'aller.

Sueur froide dans le temps additionnel

De quoi inquiéter dans les tribunes la légende italienne Gianluigi Buffon, désormais chef de délégation de la Nazionale.

Car à force de ne pas concrétiser sa domination, l'Italie s'est fait peur, à l'image de la parade de Donnarumma dans les pieds de Mykhailo Mudryk (65e).

Obligée de marquer, l'Ukraine s'est montrée plus pressante dans les vingt dernières minutes, face à des Italiens qui ont multiplié les imprécisions et pertes de balle. Une dernière sueur froide est passée dans le dos des Transalpins dans le temps additionnel, lorsque Mudryk s'est écroulé dans la surface, mais l'arbitre n'a pas sifflé penalty pour l'Ukraine.

"De mon point de vue, il y avait penalty", a déclaré en conférence de presse le sélectionneur ukrainien, Serhiy Rebrov, avant de relativiser: "Je n'y étais pas (dans la surface de réparation) et il ne s'agit que de mon sentiment."

Conséquence de ce parcours de qualification chaotique (match nul en Macédoine du Nord et contre l'Ukraine, double défaite contre l'Angleterre), les Transalpins risquent de se retrouver dans le dernier chapeau lors du tirage au sort de l'Euro-2024.

La déception des Ukrainiens Oleksandr Pikhalonok et Mykhaylo Mudryk à l'issue du match contre l'Italie à Leverkusen, le 20 novembre 2023 AFP

De son côté, le parcours de l'Ukraine dans cette phase de qualification, avec notamment un match nul contre l'Angleterre (1-1), aura été insuffisant, notamment face à l'Italie (défaite 2-1 en septembre à Milan, match nul lundi à Leverkusen).

Les hommes de Serhiy Rebrov, arrivé au poste de sélectionneur en juin 2023, devront passer par les barrages dans quatre mois avec deux matches à gagner (une demi-finale et une finale) pour se qualifier pour leur quatrième championnat d'Europe après 2012, 2016 et 2021. Les adversaires de l'Ukraine seront connus mardi à l'issue des derniers matches de qualification.

En juin 2022, ils avaient manqué leur qualification pour le Mondial au Qatar en finale de barrage, battus par le pays de Galles de Gareth Bale.