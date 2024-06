Euro 2024 : règlement et dotation de la compétition

. Règlement

Le format sera le même que lors des deux éditions précédentes : une phase de groupes, répartissant les 24 équipes en six poules de quatre, suivie de quatre tours à élimination directe.

Chaque équipe disputera trois matches de poules, en rencontrant une fois chaque adversaire. Après ces rencontres, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés en huitièmes de finale, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes.

En cas d'égalité entre au moins deux équipes du même groupe, elles se départageront selon - dans l'ordre - le nombre de points, la différence de buts et le nombre de buts marqués lors de leurs confrontations directes.

Commenceront alors les matches couperets, sur une rencontre unique et avec une possible prolongation et des tirs au but, jusqu'en finale.

. Remplacements

Comme depuis la reprise du football après l'irruption de la pandémie de Covid-19, cinq remplacements sont admis pour chaque match, un sixième étant possible en cas de prolongation lors des matches à élimination directe.

L'UEFA a également permis aux sélectionneurs de convoquer de 23 à 26 joueurs, tous pouvant figurer sur chaque feuille de match.

Enfin et jusqu'avant le premier match, il sera possible de remplacer librement un joueur en cas de "blessure ou de maladie grave", attestées médicalement.

. Suspensions

Comme pour tous les grands tournois, les joueurs ou officiels exclus sont automatiquement suspendus pour le match suivant de la compétition - mais en cas d'infraction grave, l'instance disciplinaire de la Fifa peut aggraver la sanction et l'étendre à d'autres compétitions.

Côté avertissements, les joueurs et officiels recevant deux cartons jaunes sont suspendus pour le match suivant, mais leur compteur repart à zéro à l'issue des quarts de finale.

. Dotation

L'UEFA prévoit de distribuer 331 millions d'euros aux 24 participants, comme pour l'édition de 2021.

Une sélection battue à chaque rencontre touchera ainsi 9,25 millions d'euros, tandis que le champion pourra empocher jusqu'à 28,25 millions d'euros s'il remporte ses trois matches du 1er tour.