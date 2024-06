Euro-2024: Roumanie et Slovaquie qualifées après un nul animé

Le défenseur roumain Radu Dragusin et l'attaquant slovaque Tomas Suslov, lors du match entre la Roumanie et la Slovaquie, le 26 juin à Francfort.

Si la Roumanie et la Slovaquie ont obtenu le nul (1-1) qui permet aux deux équipes de poursuivre leur route en huitièmes de finale de l'Euro-2024, pour la troisième journée du groupe E, jeudi à Francfort, les deux équipes ont bien joué le jeu.

Les deux entraîneurs s'y étaient engagés la veille, lors des conférences de presse, et les joueurs ont tenu leur promesse, malgré une température supérieure à 30 degrés au coup d'envoi et un gros orage en début de seconde période.

Au final, l'opération est plus favorable à la Roumanie qui remporte le groupe et jouera son huitième mardi prochain à Munich contre le 3e du groupe A, C ou D.

La Slovaquie ne connaîtra, elle, son adversaire, le lieu et la date de son huitième qu'après les matches du groupe F qui se déroulent à 21h00.

Dans un groupe très indécis, où les quatre équipes étaient à égalité avec 3 points après les deux premières journées, une première dans un Euro, ce match l'a été tout autant.

Respectivement premiers et troisièmes au coup d'envoi, Roumains et Slovaques ont donné un spectacle longtemps divertissant avec 22 tirs au total.

Alors que la Belgique et l'Ukraine se sont neutralisés (0-0) dans l'autre match, les hommes de Francesco Calzona ont bien failli s'adjuger la première place du groupe, en ouvrant le score sur une très belle tête croisée en reculant d'Ondrej Duda (1-0, 24e).

Mais moins d'un quart d'heure plus tard, le virevoltant Ianis Hagi a obtenu un pénalty que Razvan Marin a propulsé dans la lucarne droite de Martin Dubravka (1-1, 37e), redonnant la première place à son équipe.

En seconde période, une frappe de Marin et une autre de Denis Dragus, en l'espace de quelques secondes, ont fait frémir de plaisir l'armée des supporters jaunes (61e).

Trois minutes plus tard, Florin Nita a fait l'arrêt du pied qu'il fallait pour empêcher David Strelec de redonner l'ascendant aux Slovaques (64e), avant qu'au fil des minutes, la crainte de prendre un but a fini par prendre le pas sur la volonté de gagner.

L'annonce d'un temps additionnel de trois minutes seulement a même été ovationnée par les supporters des deux camps.

Les joueurs et le staff de la Roumanie célèbrent leur qualification en huitièmes de finale de l'Euro, après le match entre la Roumanie et la Slovaquie, le 26 juin à Francfort AFP

Le coup de sifflet final a été une libération pour tous et les Roumains, faisant la fête devant le virage qui leur était entièrement dévoué, ont confirmé leur statut d'ambianceurs de cet Euro.