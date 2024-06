Euro-2024: une Allemagne sans arrière-pensées mais avec des premiers nuages

Niclas Füllkrug (à droite) célèbre son but, celui de l'égalisation allemande contre la Suisse à Francfort, le 23 juin 2024

Pourtant déjà assurée d’une place en huitièmes de "son" Euro à domicile, l'Allemagne face à la Suisse lundi, s'est lancée à corps perdu pour finir première de son groupe, afin d'entretenir l'euphorie naissante quitte à se trouver dans une moitié de tableau relevée.

A la veille d'affronter la "Nati" pour son dernier match de groupe à l'Euro-2024, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann avait prévenu: "C'est difficile de parler à son équipe et de lui dire qu'il faut perdre demain. Ça ne fait pas de sens pour des compétiteurs".

Dimanche, sur une pelouse de Francfort encore une fois très capricieuse et difficile à maîtriser, les Allemands sont passés de la parole aux actes.

Ils ont longtemps été menés par une Suisse réaliste et clinique, qui a converti sa première occasion de la première période par Dan Ndoye peu avant la demi-heure de jeu. Et malgré un jeu moins fluide que contre l'Écosse (5-1) et la Hongrie (2-0), les coéquipiers d'Ilkay Gündogan ont tout fait pour égaliser.

Ils ont fini par marquer dans le temps additionnel par Niclas Füllkrug. Le joueur de Dortmund a ainsi signé son deuxième but de la compétition après deux entrées en jeu, remplaçant de luxe par excellence.

"Ça a été une très bonne épreuve en vue de la phase à élimination directe, et un bon signe que l'on soit revenu", a souligné Julian Nagelsmann en conférence de presse d'après-match.

"On a pris beaucoup de risques, et évidemment que ça aurait pu mener au deuxième but" des Suisses, a reconnu le jeune sélectionneur (36 ans). Manuel Neuer est une nouvelle fois allé chercher une frappe de Granit Xhaka qui prenait la direction de sa lucarne dans les dix dernières minutes.

Tah suspendu, Rüdiger incertain

Le défenseur allemand Jonathan Tah (N.4) est averti pour une faute contre un joueur suisse à Francfort, le 23 juin 2024 AFP

La Mannschaft est finalement restée invaincue, mais a vu quelques nuages s'amonceler au-dessus de sa tête, entre des difficultés dans la construction du jeu, la suspension de Jonathan Tah (deuxième carton jaune depuis le début du tournoi) et la blessure d'Antonio Rüdiger (élongation musculaire à la cuisse droite), incertain dans six jours.

Pour le huitième de finale, Nagelsmann devra donc reformer la moitié ou la totalité (si Rüdiger était amené à déclarer forfait) de sa charnière centrale. Nico Schlotterbeck est rentré en milieu de seconde période alors que Waldemar Anton, est l'autre possibilité qui s'offre au sélectionneur.

En conservant la première place de son groupe, l'Allemagne est surtout tombée dans une moitié de tableau qu'elle savait, avant même d'affronter la Suisse, bien plus relevée, avec notamment l'Espagne qui pourrait se profiler en quarts, et le Portugal en demies.

Mais l'essentiel était ailleurs. En profonde crise ces dernières années (deux éliminations au 1er tour des Coupes du mondes 2018 et 2022, une sortie en huitièmes à l'Euro en 2021), les Allemands sont parvenus à recréer une euphorie avec leurs deux premiers succès.

Le défenseur allemand Antonio Rüdiger au marquage de l'attaquant suisse Dan Ndoye à l'Euro à Francfort, le 23 juin 2024 AFP

Face à la Suisse, ils étaient 25,57 millions de téléspectateurs allemands (73% de part de marché) devant la télévision publique ARD pour regarder le match. Un revers serait venu marquer un sérieux coup d'arrêt à cette douce ambiance, alors que le match nul ne représente qu'un avertissement sans frais.

Et avant de penser aux quarts de finale ou aux demies, l'Allemagne va d'abord devoir passer l'obstacle des huitièmes de finale, face au 2e du groupe C, celui de l'Angleterre (4 points), de la Slovénie (2), du Danemark (2) et de la Serbie. L'identité ne sera connue que mardi soir, permettant au sélectionneur de donner une journée de libre à ses joueurs mardi.