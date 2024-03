Euro-2024/Préparation: l'Italie s'impose en deux temps face à l'Equateur

L'Italie a battu l'Equateur 2 à 0, mais a souffert de son récurrent manque de réalisme offensif, en match de préparation à l'Euro-2024, dimanche à Harrison (Etats-Unis).

Quatre jours après avoir été bousculés par le Venezuela, avant de s'imposer 2 à 1 en Floride, les champions d'Europe en titre ont cette fois globalement maîtrisé leur sujet.

L'ouverture du score dès la 3e minute les a grandement aidés: Lorenzo Pellegrini a profité d'un coup franc repoussé par le mur équatorien pour décocher une reprise fulgurante de 20 m, pour inscrire son 6e but sous le maillot azzurro.

Nicolo Zaniolo s'est ensuite présenté seul devant le gardien équatorien, mais a perdu son duel (15e), puis Giacomo Raspadori, lancé parfaitement par Nicolo Barella a trop enlevé sa frappe (36e).

Au retour des vestiaires, la Nazionale a baissé de rythme, sans surprise, puisque l'équipe alignée par Luciano Spalletti était totalement inédite et sans automatismes.

L'Equatorien Gonzalo Plata face à l'Italien Gianluca Mancini lors du match amical entre l'Italie et l'Equateur le 24 mars 2024 à Harrison AFP

Comme il l'avait prévu en ouverture de cette tournée américaine, le sélectionneur a procédé à une revue d'effectif et a aligné un onze complétement différent de celui qui a débuté la rencontre contre le Venezuela.

Dans ce onze de départ, les deux "débutants", le gardien de but de Tottenham Guglielmo Vicario et le défenseur du Torino Raoul Bellanova, ont fait belle impression.

Avec l'entrée en jeu à la 75e min de Mateo Retegui, auteur des deux buts contre le Venezuela et grand bénéficiaire de ces deux matches amicaux, l'Italie, à la peine physiquement, a pu reprendre l'ascendant.

Barella, capitaine d'un soir, a assommé l'Equateur en contre dans le temps additionnel (90+4e).

"La seconde période a été un peu plus délicate, on a perdu un peu trop de ballons, mais on a toujours joué en équipe, sans vraiment être inquiétés par une belle équipe équatorienne", a souligné Spalletti au micro de la chaîne de télévision Rai Uno.

"Cette tournée est très positive, les joueurs ont été très sérieux (...) On fait deux matches sérieux, il y a bien sûr des choses à améliorer, mais c'est positif", a insisté l'ancien entraîneur de Naples.

L'Italie qui a arraché dans la douleur sa qualification pour l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet), sera opposée lors de la phase de poules du tournoi allemand à l'Albanie, à l'Espagne et à la Croatie.