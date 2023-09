Euro-2024/Qualifications: l'Espagne et les Pays-Bas sous pression, la France en contrôle

L'Espagne et les Pays-Bas doivent impérativement engranger des points aux cours des deux prochaines journées des éliminatoires de l'Euro-2024, étalées de jeudi à mardi prochain, pour se replacer dans des groupes relevés, tandis que la France pourrait faire un grand pas vers la qualification.

Les vice-champions du monde espèrent en effet consolider leur large première place, jeudi à Paris contre l'Irlande, et se rapprocher de la compétition qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet l'année prochaine. Car les Bleus ont déjà fait carton plein avec quatre victoires en quatre matches.

Dans le même groupe B, les Pays-Bas sont aussi de sérieux prétendants à l'une des deux places qualificatives. Mais ils sont déjà dans une position délicate, même s'ils n'ont disputé que deux matches (une victoire, une défaite).

Tout autre résultat qu'une victoire jeudi à domicile contre la Grèce, qui a déjà pris six points sur neuf, intensifierait la pression pesant sur les quarts de finalistes de la Coupe du monde 2022.

La déception de l'attaquant espagnol Joselu après un arrêt du gardien écossais Angus Gunn en match éliminatoire pour l'Euro-2024 de football le 28 mars 2023 à Glasgow. L'Ecosse avait battu ce soir-là l'Espagne 2-0 AFP/Archives

Dans le groupe A, l'Espagne doit aussi s'éviter des sueurs froides, elle qui après avoir déçu au Qatar (élimination par le Maroc dès les huitièmes de finale) a déjà essuyé une défaite contre un concurrent direct, l'Ecosse et son insolente réussite (quatre victoire en quatre matches).

Elle aborde certes des rendez-vous faciles sur le papier, se déplaçant en Géorgie vendredi avant de recevoir Chypre mardi. Mais la Norvège d'Erling Haaland pourrait jouer des coudes pour terminer dans les deux premiers. Quand bien même les Scandinaves ont déçu avec seulement un match nul et une victoire en quatre journées, ils ont l'occasion de marquer trois points en accueillant mardi la Géorgie.

Revanche pour l'Italie ?

Dans le groupe C, l'Angleterre de Gareth Southgate, vice-championne d'Europe en titre, est dans un fauteuil pour se qualifier avec 12 points, mais devra être sérieuse samedi pour affronter l'Ukraine en Pologne.

Roberto Mancini adresse ses consignes aux joueurs italiens lors de la victoire de la Squadra Azzurra 2-0 à Malte lors des éliminatoires de l'Euro-2024 le 26 mars 2023. Le sélectionneur italien a depuis quitté ses fonctions pour partir en Arabie saoudite, laissant les clefs de la Nazionale à Luciano Spalletti AFP/Archives

La sélection au maillot jaune et bleu va être une épine dans le pied des Italiens, vainqueurs de l'Euro-2021, qui ont perdu face à l'Angleterre, et doivent tourner la page après le départ du sélectionneur Roberto Mancini, parti en Arabie saoudite sous une bronca et remplacé par Luciano Spalletti.

Avant d'affronter l'Ukraine mardi à domicile, la Squadra Azzurra aura eu l'occasion samedi de prendre sa revanche en Macédoine du Nord, après le traumatisme de l'élimination en barrages du Mondial-2022 (défaite 0-1 sur un but encaissé à la 92e minute).

Luka Modric (au centre) avec ses coéquipiers Marcelo Brozovic (à gauche) et Mateo Kovacic le 28 mars 2023 après la victoire 2-0 de la Croatie en Turquie en match éliminatoire de l'Euro-2024 de football AFP/Archives

La Croatie, demi-finaliste au Qatar, va devoir quant à elle s'employer dans le groupe D (quatre points en deux matches). Pour l'heure, la tête est occupée par la Turquie (neuf points en quatre rencontres), tandis que le Pays de Galles, orphelin de Gareth Bale, n'a pris que quatre points en quatre matches. Pour reprendre la première place, l'équipe emmenée par Modric vise légitimement deux victoires en accueillant la Lettonie avant de se déplacer en Arménie.

Dans le groupe F, la Belgique (sept points en trois rencontres) a l'occasion de faire le plein en Azerbaïdjan samedi et en accueillant l'Estonie mardi. C'est l'Autriche qui domine pour l'instant ce groupe indécis avec 10 points, et le choc programmé mardi contre une Suède déjà en difficulté (trois points en trois matches), pourrait s'avérer décisif pour la qualification.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo, leader du groupe J avec quatre victoires en autant de rencontres, pourrait grandement avancer vers la qualification vendredi face à son dauphin, la Slovaquie, ou lundi, contre le Luxembourg.