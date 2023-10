Euro-2024/Qualifications: premiers billets en jeu

Les premiers billets pour l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet en Allemagne) vont être distribués lors de la fenêtre internationale qui s'ouvre jeudi, la France, le Portugal, l'Ecosse, la Belgique et l'Autriche étant tout près du but.

A un peu moins de deux mois du tirage au sort du tournoi, prévu le 2 décembre à Hambourg, les contours de la compétition devraient quelque peu se préciser au cours des prochains jours même s'il faudra attendre le 26 mars et la fin des barrages pour connaître l'identité de l'ensemble des 24 nations participantes.

Pour l'Ecosse et la France, la quête du précieux sésame devrait n'être qu'une formalité. Les Ecossais, qui dominent largement, à la surprise générale, le groupe A avec cinq victoires en autant de matches, n'ont besoin que d'un nul chez leur dauphin espagnol jeudi pour se qualifier. Ils pourraient même se satisfaire d'une défaite si la Norvège d'Erling Haaland avait la mauvaise idée de ne pas s'imposer à Chypre.

Le sélectionneur de l'Ecosse Steve Clarke lors d'une conférence de presse à Séville en Espagne le 11 octobre 2023 AFP

L'Espagne, qui enchaînera dimanche avec un déplacement en Norvège, n'a de son côté plus trop le droit à l'erreur après sa défaite en Ecosse (2-0 le 28 mars) sous peine de connaître une énorme désillusion.

Auteurs d'un sans-faute jusque-là dans la poule B (5 victoires en 5 rencontres, aucun but encaissé), les vice-champions du monde français iront eux chercher aux Pays-Bas vendredi trois points qui leur ouvriront les portes de la phase finale. Un nul suffirait également aux Bleus de Kylian Mbappé si la Grèce, 3e, s'incline dans le même temps en Irlande. La France a donc son destin entre les mains d'autant que les Oranje, écrasés en mars au Stade de France (4-0), sont décimés par les absences (Sven Botman, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Cody Gakpo).

L'attaquant belge Rumelu Lukaku en conférence de presse au centre d'entraînement de la Belgique, à Tubize, le 11 octobre 2023, en préparation du match de qualification pour l'Euro-2024 contre l'Autriche. BELGA/AFP

Le choc du groupe F entre les deux leaders, l'Autriche et la Belgique, offrira un ticket pour l'Euro au vainqueur tandis que le Portugal de Cristiano Ronaldo possède toutes les cartes pour boucler sa campagne rapidement dans la poule J. Un succès contre la Slovaquie ou un nul, combiné à un revers du Luxembourg en Islande, mettront fin au suspense pour la Seleçao.

Pour les autres cadors du continent, l'incertitude demeure encore. Le choc entre l'Angleterre et l'Italie, mardi à Wembley, revanche de la finale de l'édition 2021 remportée aux tirs au but par la Nazionale, vaudra cher dans le groupe C. Un duel que les Anglais aborderont sans l'un de leurs principaux atouts offensifs, l'ailier Bukayo Saka, blessé. Les tenants du titre italiens, absents du Mondial-2022, auront auparavant un rendez-vous plutôt simple à gérer face à Malte, samedi, pour consolider leur 2e place derrière les "Three Lions".

Avec la réception de la Turquie, jeudi, et un voyage au Pays de Galles, dimanche, la Croatie, 3e de la Coupe du monde, va elle aussi essayer de se rapprocher de l'Euro.