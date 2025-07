Euro-2025: Alice Sombath, une jeune Bleue dans la cour des grandes

Pour suppléer en charnière centrale la capitaine Griedge Mbock très incertaine, la jeune défenseuse française Alice Sombath, 21 ans, discrète mais sereine, devrait être plongée dans le grand bain samedi lors du choc contre l'Angleterre pour l'entrée en lice des Bleues à l'Euro-2025.

Avec quatre sélections seulement, la Lyonnaise n'a connu que très peu de grands rendez-vous dans sa carrière, hormis la demi-finale aller de Ligue des champions face à Arsenal cette saison. Mais ce jour-là elle avait impressionné le sélectionneur des Bleues, Laurent Bonadei.

Cette "très bonne performance d'Alice Sombath m'a fait penser que je devais montrer des signes et donner la chance à des plus jeunes", avait-il expliqué lors de l'annonce de sa liste, faisant le choix de ne pas appeler les joueuses emblématiques et plus anciennes Wendie Renard (34 ans), Eugénie Le Sommer (36 ans) et Kenza Dali (33 ans).

Mais au-delà de ce match référence, celle qui était la doublure de Wendie Renard et Vanessa Gilles cette saison a peu joué avec l'OL: titulaire à sept reprises lors de treize matches en championnat et deux fois en trois rencontres de Ligue des champions, mais le sélectionneur l'avait appelée dès novembre pour sa première en équipe de France, après avoir joué souvent avec les équipes jeunes.

Sérieuse et appliquée tout au long de la saison, c'est une travailleuse discrète et réservée, selon son entourage à l'AFP, qui estime que la joueuse a le goût de l'effort.

Avec le départ de Vanessa Gilles et d'Ellie Carpenter de Lyon, la jeune française, sous contrat jusqu'en 2026, sera en concurrence en charnière avec la Brésilienne Tarciane mais aussi avec la milieu défensive Ingrid Engen, qui peut aussi jouer un cran derrière, pour accompagner Wendie Renard.

Recrutée par l'OL en 2020 avec Vicky Becho - dont elle est proche - alors qu'elles étaient au PSG, elle y signe son premier contrat professionnel et y remporte la Ligue des champions en 2022.

"C'est une jeune joueuse qui a beaucoup d'expérience avec ses années à Lyon où elle côtoie de grandes joueuses, elle a aussi eu de l'expérience en Ligue des champions cette saison", a expliqué jeudi l'attaquante des Bleues Clara Mateo.

"Sérénité" et "maturité"

Touchée à un mollet depuis dix jours, la capitaine Griedge Mbock, qui ne s'est pas entrainée, est très incertaine pour le choc samedi, même si son forfait n'est pas encore officiel.

Pour la remplacer samedi soir à Zurich (21h00) contre les championnes d'Europe en titre, la droitière, née à Charenton-le-Pont (Val de Marne), devrait être préférée, selon une source proche de l'équipe de France, à l'autre jeune défenseuse (21 ans) Thiniba Samoura. La Parisienne a perdu le fil pendant une heure contre le Brésil vendredi dernier (victoire 3-2).

Alice Sombath avec l'Olympique lyonnais lors d'un match de Ligue des champions contre Arsenal, le 19 avril 2025 à Londres AFP/Archives

De son côté, Alice Sombath, a davantage rassuré en amical face à la Belgique (5-0), même si l'adversité était moindre, et surtout contre la Suisse (4-0). Fin mai, contre les Suissesses en Ligue des nations, la Lyonnaise a réussi les 130 passes qu'elle a tentées, un record pour une joueuse de l'équipe de France depuis plusieurs années.

Proche chez les Bleues de ses coéquipières lyonnaises dont Amel Majri mais aussi des jeunes du groupe, Thiniba Samoura, Lou Bogaert et Melween N'Dongala, Sombath est déjà pleinement intégrée dans l'équipe.

"C'est une joueuse discrète dans le groupe mais elle dégage beaucoup de sérénité et de maturité sur le terrain, on peut compter sur elle", a commenté Clara Matéo. Il lui en faudra face à l'armada offensive anglaise et ses stars Alessia Russo, Lauren James, Beth Mead, Lauren Hemp ou Chloé Kelly.