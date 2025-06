Euro-2025 Espoirs: la France défie de surprenants Danois pour une place en demie

Le Français Nathan Zeze (N.15) félicité par ses coéquipiers après un but face à la Pologne, à l'Euro Espoirs, le 17 juin 2025 à Zilina en Slovaquie

On attendait les Pays-Bas ou l'Ukraine, ce sera le Danemark. L'équipe de France Espoirs affronte les Scandinaves dimanche (18h) à Presov, à l'est de la Slovaquie, en quarts de finale de l'Euro-2025 pour tenter de se hisser dans le dernier carré.

Reversés dans le groupe D avec les Néerlandais, les Ukrainiens, habitués des matches à élimination directe, et la Finlande, les Danois ont terminé premiers invaincus de leur poule grâce à deux victoires sur les deux favoris - 3-2 contre l'Ukraine; 2-1 contre les Pays-Bas - et un match nul, 2-2 sans enjeu, face aux Finlandais.

"C'est la seule équipe du tournoi qui a su gagner ses deux premiers matches pour se qualifier en étant première de sa poule. Ça lui a permis d'aborder le troisième match avec beaucoup de confiance, des certitudes et de pouvoir faire tourner en grand nombre" a décrypté samedi Gérald Baticle, le sélectionneur français en conférence de presse.

Inconstants lors des éliminatoires pour l'Euro slovaque, les Danois se sont donc révélés lors de la phase de groupes, notamment grâce à leur puissance de feu en attaque, symbolisée par leurs deux avant-centres, la révélation William Osula et la confirmation Conrad Harder.

Deux poisons en attaque

L'attaquant danois William Osula, avec son club de Newcastle, le 25 mai 2025 à St James' Park AFP/Archives

Inconnu du grand public, Osula, 21 ans, n'a pu que se nourrir de miettes cette saison à Newcastle où il est arrivé en début d'année mais n'a jamais été titulaire d'une rencontre de Premier League. Lors de l'Euro pourtant, il a déjà été l'auteur de trois buts et deux passes décisives lors des deux premières rencontres face à l'Ukraine et les Pays-Bas, ce qui lui a permis d'être ménagé face à la Finlande.

Conrad Harder, 20 ans, a réussi la performance de se faire une petite place dans l'attaque du Sporting Portugal, vampirisée par le Suédois Viktor Gyökeres et ses 54 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Rarement titulaire, Harder a tout de même mis cinq buts et donné cinq passes décisives. Lors de cet Euro, il partage son temps de jeu avec Osula et a inscrit deux buts face à la Finlande.

Face à ces menaces, la France veut opposer sa force collective, née des péripéties qui ont émaillé sa préparation pour l'Euro. Privé d'une quinzaine de joueurs sur lesquels il comptait pour le tournoi, Gérald Baticle a bâti un groupe à la hâte, sans véritable tête d'affiche, mais très homogène, un groupe qui s'est fixé l'objectif d'être champion d'Europe, même dans l'adversité.

"Un objectif commun"

L'attaquant danois Conrad Harder, avec son club du Sporting, en finale de la Coupe du Portugal, contre Benfica, le 25 mai 2025 à Oeiras AFP

"Il y a chez eux un objectif commun, acquiesce le sélectionneur, et quelque part, une union sacrée qui leur permet d'aller loin dans l'expression d'une joie collective, comme après la victoire face à la Géorgie, mais aussi de rester concentrer et de ne pas paniquer dans des moments où on est en grande difficulté, menés toujours face à ces Géorgiens à quelques minutes de la fin du match".

"Fier" et conforté par sa prolongation de contrat à la tête des Bleuets jusqu'en 2027, officialisée vendredi, Gérald Baticle et son groupe ont atteint un "premier objectif" en s'extirpant de leur poule. Leur tournoi serait réussi s'ils atteignaient les demi-finales où ils croiseraient le fer avec l'Allemagne, favorite, ou l'Italie.

"On est la France, on est là pour soulever le trophée à la fin du tournoi" a balayé le Strasbourgeois Ismaël Doukouré.