Euro-2025 Espoirs: sèchement battue par l'Allemagne 3-0, la France s'arrête en demi-finale

Cette fois pas de miracle. Plombée par deux buts rapidement encaissés, l'équipe de France Espoirs s'est inclinée 3-0 face à l'Allemagne en demi-finale de l'Euro-2025 mercredi à Kosice (Slovaquie), enterrant ainsi ses rêves de titre.

La marche était déjà haute face à la Mannschaft espoir, favorite de la compétition, les joueurs de Gérald Baticle se la sont rendue impossible à franchir à cause de deux erreurs défensives précoces qu'ils n'ont, cette fois-ci, pas su rattraper.

Pas de scénario comme face à la Géorgie en phase de poule, où ils avaient évité une élimination précoce dans le temps additionnel, ni comme face au Danemark en quart où ils s'étaient qualifiés pour la demie en renversant les Scandinaves pourtant devant au score jusqu'à la 84e minute.

Au contraire, profitant de ses deux buts d'avance, c'est l'Allemagne qui, dans les toutes dernières minutes, a porté l'estocade en inscrivant un troisième but par Brajan Gruda après l'aide de l'arbitrage vidéo 3-0, 90e+3). Le sort de la partie était déjà scellé depuis longtemps.

La défense prend l’eau

Dès la 8e minute, à la suite d'une mauvaise relance de Soungoutou Magassa, titularisé à la place du capitaine habituel, Chrislain Matsima, Paul Nebel s'est appuyé en une-deux sur le géant Nick Woltemade sur un une-deux et frappé de près, mais Guillaume Restes est parvenu à dévier sur sa barre. Le portier français n'a rien pu faire quand Nelson Weiper, à l'affût, a repris de volée la balle qu'il a glissée dans le but vide (1-0).

Le milieu de terrain de l'équipe d'Allemagne Paul Nebel dans la défense de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro espouirs le 25 juin 2025 à Kosice en Slovaquie AFP

Quelques minutes plus tard, Woltemade, meilleur buteur de la compétition, a volé un ballon dans les pieds de Magassa à l'entrée de la surface et inscrit, en deux temps, son sixième but du tournoi (2-0, 14e).

L'orage passé, les Français, emmenés par le Rennais Djaoui Cissé, véritable révélation de l'Euro, et leur capitaine d'un soir, Quentin Merlin, se sont rués à l'assaut du but de Noah Atubolu, le gardien allemand, se procurant deux occasions franches à la 19e minute sur un tir pas assez appuyé de Wilson Odobert et sur un centre de Kiliann Sildillia que Matthis Abline n'a pu qu'effleurer de la tête (37e).

A la mi-temps, l'avant-centre de Nantes a laissé sa place à Thierno Barry qui s'est immédiatement illustré en reprenant aux six mètres un centre de Merlin, butant toutefois sur Atubolu vigilant (46e).

Le gardien allemand a sorti un véritable exploit sur sa ligne lorsqu'il a repoussé une tête du même Barry sur sa ligne après un centre de Loum Tchaouna (68e), puis il a été sauvé par son poteau en toute fin de rencontre sur une tête du remuant Barry, encore lui.

Devant au score, sûre de sa force, la jeune Mannschaft a en réalité laissé le ballon aux Français, défendant très bas et procédant en contres, sans son efficacité du premier quart d'heure, sans jamais non plus être véritablement en danger.

Allemagne-Angleterre, finale rêvée

En finale, elle défiera l'Angleterre, tenante du titre, qu'elle avait battue 2-1 lors du dernier match de la phase de groupe, alors que les deux équipes étaient déjà qualifiées. Un match au sommet entre les deux favoris de la compétition.

La France, qui signe tout de même son meilleur résultat dans un Euro Espoirs depuis 2019, pourra regretter sa préparation tronquée durant laquelle Gérald Baticle et son staff, privés d'une dizaine de joueurs, ont dû rebâtir un groupe à la hâte et redéfinir un plan de jeu en fonction des nouveaux joueurs ayant rejoint l'équipe tardivement.

Thierno Barry de l'équipe de France reprend le ballon de la tête devant le gardien de l'Allemagne Noah Atubolu en demi-finale de l'Euro Espoirs le 25 juin 2025 à Kosice en Slovaquie AFP

Cela aura permis l'éclosion de Cissé, promis à un avenir radieux, la confirmation de Castello Lukeba, déjà une sélection avec les "A" et patron de la défense des Bleuets. Cela aura été trop juste pour se hisser jusqu'en finale.