Euro-2025 Espoirs: victorieuse de la Pologne 4-1, la France défiera le Danemark en quarts

L'équipe de France Espoirs s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro-2025 en Slovaquie en dominant la Pologne 4-1 mardi à Zilina, terminant 2e du groupe C derrière le Portugal.

En quart, les Bleuets entraînés par Gérald Baticle affronteront dimanche à Presov, à l'est de la Slovaquie, le Danemark assuré de finir premier du groupe D avant même son troisième match face à la Finlande jeudi.

Avec des rencontres enchainées tous les trois jours, le sélectionneur français avait décidé, face à la Pologne déjà éliminée au coup d'envoi, de procéder à un très large renouvellement de son onze de départ où seul l'arrière droit de Fribourg, Kiliann Sildillia, a été aligné trois fois.

C'est un autre défenseur, le Nantais Nathan Zézé, qui a débloqué la situation dès la 18e, de la tête et avec un peu de réussite, en profitant d'une erreur du gardien polonais Kacper Trelowski.

Sur le coup d'envoi, les Bleuets ont récupéré le ballon et Djaoui Cissé a placé une frappe canon dans la lucarne de Trelowski (2-0, 19e).

Le Français Soungoutou Magassa (g) et le Polonais Tomasz Pienko lors de la victoire des Bleutes (4-1) à l'Euro espoirs, le 17 juin 2025 à Zilina (Slovaquie) AFP

Le milieu de terrain rennais a récidivé dix minutes plus tard d'une nouvelle frappe du gauche, à vingt mètres des but polonais pour offrir à la France un succès tranquille (3-0, 29e).

la "spéciale" de Cissé

C'est une "spéciale" pour le joueur longiligne de 21 ans, qui a inscrit son premier but en Ligue 1, le 2 mars dernier face à Montpellier, d'une nouvelle frappe lointaine.

Le matelas que s'est offert la France en première période aurait pu fondre en seconde tant les jeunes Français se sont arrêtés de jouer au retour des vestiaires.

Et alors qu'elle n'avait plus rien à espérer, qu'elle avait été humiliée 5-0 par le Portugal lors de sa précédente rencontre et qu'elle avait à nouveau montré d'inquiétants signes de faiblesse en première période, la Pologne s'est enfin mise à jouer.

Elle s'est d'abord vu refuser un but pour un hors-jeu peu évident (52e), avant de réduire la marque sur corner et une tête du défenseur Ariel Mosor (3-1, 61e).

Pas de regrets pour les Français, qui, pour espérer terminer premiers de leur poule, devaient, outre battre la Pologne avec cinq ou six buts d'écart, compter a minima sur une victoire étriquée des Portugais sur la Géorgie.

Les Lusitaniens ont battu la Géorgie, très vite réduite à dix, 4-0 et la France, malgré un quatrième but inscrit par Matthis Abline rentré en jeu, défiera donc dimanche prochain, le Danemark, surprenant premier du groupe D.

Les Danois ont successivement battu l'Ukraine 3-2 et les Pays-Bas 2-1 lors de leurs deux premières rencontres, grâce notamment à l'avant-centre de Newcastle, William Osula, auteur de trois buts et d'une passe décisive.

Lors de leurs trois premiers matches, les Bleuets se sont plutôt appuyés sur la cohésion de leur groupe pour espérer enfin imiter les Espoirs de 1988, seule équipe française à avoir été championne d'Europe.