Euro-2025: la jeunesse au pouvoir dans la défense des Bleues

Jouez jeunesse: pour affronter le Pays de Galles à l'Euro, le sélectionneur des Bleues Laurent Bonadei mise sur trois joueuses de 20 et 21 ans quasi novices au niveau international, Melween N'Dongala, Thiniba Samoura et Alice Sombath.

En face c'est l'inverse: pour leur premier grand tournoi, les Galloises s'appuient sur un quatuor de joueuses à plus de 100 sélections.

Pour ce second match du tournoi continental, a priori le moins difficile de la poule, Laurent Bonadei avait prévenu avant le choc contre l'Angleterre: "Je peux déjà vous dire que celles qui vont démarrer le match contre le Pays de Galles seront différentes", voulant garder tout le groupe impliqué.

Il le répète à l'envi: il n'y a pas d'équipe-type et il veut s'appuyer sur la jeunesse, alors que son équipe a perdu en expérience avec les non sélections de Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Kenza Dali.

"Le fait de faire appel à plusieurs jeunes sans expérience a surpris. J'ai parlé d'un cycle de trois ans, c'est vrai, mais si elles sont là, c'est parce que je sais qu'elles pouvaient répondre présentes. Le plus important, c'est qu'elles jouent leur football, y compris si cela amène quelques erreurs", a déclaré mardi le sélectionneur, assurant "avoir une grande confiance avec les jeunes et les moins jeunes".

En raison de l'absence de la capitaine Griedge Mbock, touchée au mollet droit, et de sa partenaire en défense centrale Maëlle Lakrar, préservée après avoir reçu plusieurs coups contre les "Lionesses", Bonadei devrait faire confiance à la charnière formée par Alice Sombath, déjà impressionnante samedi soir, et Thiniba Samoura, âgées toutes les deux de 21 ans.

A droite, Melween N'Dongala, 20 ans, devrait connaître sa seconde titularisation. La latérale gauche Selma Bacha, 47 sélections, fera donc figure de joueuse d'expérience en défense à 24 ans.

. Thiniba Samoura (PSG, 7 sélections avec les Bleues)

C'est "une force tranquille et un roc", a estimé lundi la gardienne Pauline Peyraud-Magnin. Très athlétique (1,72 m), elle est rapide et puissante. Hors des terrains, la Parisienne formée au PFC (2019-2023) avant de rejoindre le PSG, est plutôt réservée et casanière mais sait ce qu'elle veut, décrit une source proche de l'équipe de France.

Deuxième d'une fratrie de quatre enfants, dont une soeur qui joue au Thiais FC (Val-de-Marne) où elle a aussi commencé à 11 ans, elle a connu une saison au PSG en demi-teinte. Dans la capitale, elle a alterné entre l'entre-jeu, la charnière centrale et le poste de latérale droite, ce qui l'a gênée dans sa progression.

"C'est une jeune joueuse timide dans la vie de tous les jours, mais sur le terrain, c’est complètement l'opposé, beaucoup d'impact physique, grande, dure, elle fait énormément de bien en défense, elle est très sereine sur le ballon", a commenté mardi Grace Geyoro, sa coéquipière au PSG, ajoutant qu'elle donnait "de mieux en mieux les informations".

. Melween N'Dongala, (PFC, 4 sélections avec les Bleues)

La Française Melween N'Dongala, avec son maillot floqué 22, salue le public avec ses équipières après la victoire de la France sur l'Angleterre à l'Euro le 5 juillet 2025 à Zurich AFP/Archives

A 20 ans, elle est la benjamine du groupe. Mais quand elle est entrée samedi dans les dix dernières minutes alors que les Anglaises poussaient pour égaliser, elle a fait preuve d'une grande maturité mais aussi d'audace, à l'image d'un tacle rageur en toute fin de match pour soulager la défense.

Elle "ose et n'a pas de pression sur le terrain" avec un "profil moderne comme ça se fait chez les garçons, penchée vers l'attaque" et une "très bonne qualité de passes", détaille une source.

. Alice Sombath (OL Lyonnes, 5 sélections avec les Bleues)

Sa prestation contre les championnes d'Europe en titre a marqué les esprits, dans la suite logique de sa demi-finale contre Arsenal avec l'OL Lyonnes, son autre match référence qui a poussé le sélectionneur à la convoquer pour l'Euro. Numériquement, elle remplace d'ailleurs la capitaine et défenseuse emblématique Wendie Renard, dont elle est proche à Lyon.

la défenseuse française Alice Sombath tacle la star anglaise Alessia Russo lors de la victoire des Bleues à l'Euro, le 5 juillet 2025 à Zurich AFP/Archives

Solide et calme dans ses interventions et dans les duels contre les attaquantes anglaises, elle a "montré beaucoup de maturité malgré son jeune âge", salue Peyraud-Magnin.

La Lyonnaise a "été incroyable, c'est une fille à l'écoute, on parle beaucoup avec elle", renchérit la milieu Sakina Karchaoui, qui avait récupéré face aux Anglaises le brassard de Mbock. "Je savais qu'il y avait des attentes autour de moi, j'ai juste donné le meilleur de moi-même", avait commenté après la victoire Alice Sombath.