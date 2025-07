Euro-2025: l'équipe de France et sa jeunesse veulent enchaîner face au Pays de Galles

Les Bleues, portées par leur succès contre l'Angleterre pour leur entrée en lice à l'Euro-2025, affrontent le Pays de Galles mercredi (21h) avec une équipe largement remaniée en vue d'être prêtes pour le second choc de la poule contre les Pays-Bas.

"Je peux déjà vous dire que celles qui vont démarrer le match contre le Pays de Galles seront différentes", avait affirmé le sélectionneur Laurent Bonadei avant le début de la compétition, voulant garder au maximum tout le groupe impliqué.

"Tout le monde peut emmener tout le monde, il n'y a personne en dessous de personne. On a un collectif, on a été emmenées par les plus jeunes" samedi, a aussi abondé lundi l'attaquante vedette Marie-Antoinette Katoto.

Depuis plusieurs mois et encore plus depuis leur arrivée en Suisse la semaine dernière, les joueuses et le staff le répètent: tout le monde peut débuter un match surtout avec le rythme intense de l'Euro et les blessures.

"C'est difficile de faire ces choix mais à partir du moment où je sais que les joueuses mettent leur égo de côté et qu'elles le mettent au service du collectif, je n'ai pas la culpabilité de mettre une joueuse sur le banc ou la mettre titulaire. Je fais mon choix de manière très professionnel par rapport au match qui arrive", a-t-il déclaré mardi devant la presse.

Vers une charnière Samoura-Sombath

La défenseuse des Bleues Thiniba Samoura lors du match contre l'Islande au Mans, le 25 février 2025 AFP/Archives

En raison de l'absence de la capitaine Griedge Mbock, touchée au mollet droit, et de sa partenaire en défense centrale Maëlle Lakrar, préservée après avoir reçu plusieurs coups contre les "Lionesses", Bonadei devrait faire confiance à la charnière formée par Alice Sombath, déjà impressionnante samedi soir, et Thiniba Samoura, âgées toutes les deux de 21 ans.

Pour Mbock, qui a participé au début de l'entraînement mardi matin, le staff est assez optimiste pour un retour dans les prochains jours.

Si le scénario est positif, la Parisienne ne pourrait revenir qu'en quart de finale pour ne pas prendre de risque, selon une source proche de l'équipe de France.

Jusque-là et malgré ces blessures, le pari de Laurent Bonadei d'appeler une équipe rajeunie et renouvelée s'est avérée payant avec neufs victoires d'affilée dont six matches de Ligue des nations, deux matches amicaux et le dernier succès contre l'Angleterre (2-1) samedi.

Mercredi, face à l'équipe la plus faible du groupe marquée mardi par un accident de car des Galloises sans gravité, le sélectionneur veut d'ailleurs poursuivre sur sa lancée en alignant la latérale droite Melween N'Dongala, 20 ans, qui devrait connaître sa seconde titularisation, et Thiniba Samoura en défense centrale, selon une source.

La défenseuse française Alice Sombath tente de stopper l'Anglaise Alessia Russo lors du premier match du groupe D de l'Euro à Zurich, le 5 juillet 2025 AFP/Archives

"J'ai une grande confiance dans toutes les joueuses qui sont là, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes", a souligné mardi Laurent Bonadei, "elles jouent leur football, la pire des choses ce serait qu'elles jouent de façon timorée et qu'elles aient peur de mal faire".

Pour le sélectionneur et Grace Geyoro, capitaine mercredi soir, l'objectif est simple: "Ne pas tomber dans le piège de croire que parce qu'on a gagné contre l'Angleterre, on est la meilleure équipe, si le Pays de Galles est là, c'est qu'il a mérité sa place". Une large victoire contre les Galloises - battues par les Pays-Bas 3-0), permettrait aux Bleues d'entrevoir les quarts de finale.