Euro-2025: les Anglaises restent reines d’Europe en battant les Espagnoles

Encore une fois menées, les Anglaises, insubmersibles, ont réussi l'exploit de renverser dimanche en finale de l’Euro les Espagnoles, championnes du monde en titre, et de conserver leur couronne de reines d’Europe grâce à leur héroïne Chloe Kelly (1-1, tab 3-1), autrice du tir au but vainqueur.

A Bâle vers 21h00, le bonheur et l'émotion des Lionesses étaient immenses, à l'image des larmes de la jeune Michelle Agyemang (19 ans) ou celles de l'ancienne Lucy Bronze (33 ans), et de la danse de Sarina Wiegman.

Portées par un esprit collectif et une solidarité pleine de hargne, les joueuses de la Néerlandaises de 55 ans, -qui fait elle l'exploit de remporter son troisième Euro-, sont rentrées dans les têtes du meilleur collectif du monde pour l'achever aux tirs au but.

Comme chez elles à Wembley en 2022 et comme en quart et en demi-finale cette année, elles ont attendu la fin du temps réglementaire pour rester sur le toit de l’Europe, au terme d'un match intense de bout en bout.

Et les statistiques sont parlantes: les Anglaises ont gagné cette édition en ne menant que pendant quatre minutes et 52 secondes sur l'ensemble des phases à élimination directe (temps additionnel inclus), selon le statisticien Opta. En face, l'Espagne a été menée seulement pendant 4 minutes sur l'ensemble du tournoi, montrant encore une fois l'exploit des Lionesses.

Les joueuses de l'Angleterre célèbrent leur victoire aux tirs au but en finale de l'Euro-2025 contre l'Espagne à Bâle (Suisse) le 27 juillet 2025 AFP

Grâce à leur gardienne Hannah Hampton, qui a arrêté deux tirs (ceux de Bonmati et de Caldentey), et aux buteuses Alex Greenwood, Niamh Charles, et bien sûr Chloe Kelly, elles restent championnes d'Europe, malgré deux arrêts de Cata Coll sur Beth Mead et Leah Williamson.

Cette finale a été à l'image du tournoi des Anglaises: elles ont attendu d'être menées pour montrer leur visage de combattantes.

"Cette équipe montre exactement ce que signifie être Anglaise. Je suis tellement fière en ce moment", a réagi Chloe Kelly.

"Nous n'abandonnons jamais, nous continuons simplement à nous battre, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui", a poursuivi Hannah Hampton.

Le meilleur exemple de ce combat acharné est la solidité du milieu qui a tenu le choc face à l’entre-jeu espagnol composé de stars, Aitana Bonmati, Alexia Putellas et Patri Guijarro.

Russo, tête rageuse

Battues par les Bleues (2-1) pour leur premier match, elles se sont réveillées et ont fait preuve de résilience, réussissant à revenir au score dans les dernières minutes en quart (2-2, tab 3-2) et en demi-finale (2-1, a-p), et ont réussi à pousser les Espagnoles en prolongation.

Mais avant cela, le premier but espagnol, une œuvre collective, confirmait la domination de la Roja depuis le début du match.

La milieu de terrain espagnole Mariona Caldentey lors de son but contre l'Angleterre en finale de l'Euro-2025 à Bâle (Suisse) le 27 juillet 2025 AFP

Tout est venu de la double Ballon d'or (2023, 2024) et cheffe d'orchestre, Aitana Bonmati, qui s'est battue pour conserver le ballon côté droit et l'action s'est conclue par une tête de Mariona Caldentey (1-0, 24e).

Sous les yeux de plus de 34.000 personnes dont ceux du prince William et de la princesse espagnole Leonor, et au milieu le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, qui assistait seulement à son deuxième match de l'Euro, les joueuses de Montse Tomé ont enchaîné les jolis mouvements, les circulations de balles fluides et les grosses occasions (9e, 20e, 41e), mais les Anglaises ont tenu par leur solidarité exemplaire.

Les Espagnoles ont été gênées parfois par la hargne des championnes d'Europe en titre, qui les ont même privées de ballons par moments. C'est d'ailleurs l'Angleterre qui a eu la première grosse occasion sur une frappe d'Alessia Russo (3e) repoussée par Cata Coll dans les pieds de Lauren James, qui n'a pas eu assez de réflexe pour reprendre le ballon.

Incertaine à cause d'une gêne à une cheville, la pépite de Chelsea a été remplacée par l'héroïne du quart et de la demi-finale, Chloe Kelly, qui a réitéré dimanche soir.

L'attaquante anglaise Chloe Kelly (gauche) et la milieu espagnole Vicky Lopez (centre) lors de la finale de l'Euro-2025 entre l'Espagne et l'Angleterre à Bâle (Suisse) le 27 juillet 2025 AFP

Son entrée a tout changé, encore par son attitude et sa percussion côté gauche. L'attaquante d'Arsenal, remplaçante depuis le début du tournoi, est le facteur X de Sarina Wiegman, toujours aussi sereine dans sa zone technique pour sa cinquième finale consécutive (Coupe du monde/Euro).

Et quasiment à l'heure de jeu, elle a servi d'un centre tendu Alessia Russo, qui a égalisé d'une tête rageuse (1-1, 57e).

Galvanisées, les Anglaises sont rentrées dans les têtes espagnoles et en particulier dans celle d'Alexia Putellas, une des meilleures joueuses du monde, mais qui a été trop discrète et a été remplacée par Claudia Pina à l'heure de jeu, ou celle de l'autre milieu Patri Guijarro.