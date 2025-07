Euro-2025: les Bleues débutent par le choc contre l'Angleterre, sans leur capitaine

Sans leur capitaine Griedge Mbock, touchée au mollet, les Bleues lancent leur Euro avec le choc contre les championnes d'Europe en titre anglaises et leur armada offensive, samedi (21h00) à Zurich.

Après les échecs en quart de finale lors de la Coupe du monde 2023 et lors des JO à Paris l'été dernier, la mission des Bleues version Laurent Bonadei, tourné "vers l'avenir", est d'enfin écrire une page de l'histoire tricolore.

Renouvelée en raison de la non-sélection de Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Kenza Dali, trois joueuses emblématiques, l'équipe de France est portée par une nouvelle philosophie de jeu et une nouvelle force mentale grâce au préparateur Thomas Sammut.

Ce groupe, visiblement plus soudé et joyeux, veut croire à son destin pour remporter son premier titre dans une grande compétition.

Mais depuis plusieurs jours, sa préparation est perturbée par l'incertitude qui grandit autour de la défenseuse et capitaine Griedge Mbock, 30 ans, blessée au mollet droit depuis la semaine dernière et forfait samedi.

"Malheureusement, elle ressent une petite gêne au mollet. On ne prendra pas de risque, elle a encore besoin de soins spécifiques, elle sera avec nous, mais pas sur le terrain, a déclaré devant la presse vendredi Laurent Bonadei. "La semaine dernière, les examens n'ont révélé aucune déchirure, poche de sang. C'est une fatigue passagère comme a pu avoir Amel (Majri). Il faut un peu plus de temps. je suis assez confiant sur le fait qu'elle puisse nous rejoindre rapidement", a assuré le coach.

Sombath pour remplacer Mbock

Le 24 juin, lors d'une séance intense à Clairefontaine au cours du stage de préparation, Mbock a ressenti une douleur et s'est blessée musculairement au mollet.

Le sélectionneur des Bleus Laurent Bonadei lors du match amical contre le Brésil, le 27 juin 2025 à Grenoble AFP

Ce flou autour de l'état physique de la défenseuse et pilier du groupe, jette une ombre sur la capacité des Bleues à contenir l'armada offensive anglaise.

Selon une source proche de l'équipe, le sélectionneur devrait aligner la Lyonnaise Alice Sombath (21 ans, 4 sélections), qui a très peu d'expérience des grands rendez-vous à l'exception de la demi-finale de Ligue des champions cette saison face à Arsenal.

Elle aura à ses côtés Maëlle Lakrar, en phase de reprise après plusieurs matches d'absence et en manque de rythme. La joueuse du Real, 25 ans, a d'ailleurs été totalement dépassée en première période lors du match amical vendredi contre le Brésil.

Le début de compétition des Bleues face aux Anglaises, tenantes du titre, est donc perturbé, d’autant qu’elles sont tombées dans le groupe le plus relevé, avec le pays de Galles, qu’elles affronteront mercredi, et les Pays-Bas, championnes d'Europe en 2017, samedi prochain.

- L'Angleterre "est prête" -

Les Anglaises traversent aussi une période délicate avec le départ de trois de leurs cadres (Mary Earps, Millie Bright et Fran Kirby) qui ont décidé ces dernières semaines de se mettre en retrait de la sélection.

L'attaquant anglaise Alessia Russo lors du match de Ligue des nations contre la Belgique, le 4 avril 2025 à Bristol AFP

Mais les "Lionesses" peuvent compter sur l'expérience de Sarina Wiegman, qui n'a jamais perdu un match à l'Euro comme sélectionneuse avec les Pays-Bas puis avec l'Angleterre où elle est arrivée en 2021 avec en point d'orgue le titre européen de 2022, contre l'Allemagne (2-1 a.p.) devant 87.000 spectateurs à Wembley.

Malgré des résultats décevants, marqués par une non qualification pour les derniers Jeux olympiques à Paris, l'attaquante vedette Alessia Russo estime que sa sélection fait partie des favorites avec les Espagnoles, championnes du monde en titre.

"L'équipe est vraiment en forme, on est prêtes, tout le monde est apte. On a eu des bonnes semaines de préparation, on a fait de la tactique, on est très bien préparées, on est prêtes pour demain", a affirmé vendredi la sélectionneuse, ajoutant que l'attaquante Lauren James, qui a très peu joué ces derniers mois, est "prête pour faire des minutes en plus".

Selon elle, l'équipe de France "est toujours aussi forte sans Renard ni Le Sommer, le sélectionneur a fait le choix d'autres joueuses, c'est une équipe avec de la puissance et de la vitesse".