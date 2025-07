Euro-2025: les "bonnes sensations" de Clara Mateo avec les Bleues

Clara Mateo vit l'une des meilleures saisons de sa carrière et l'a encore prouvé mercredi soir face aux Galloises à l'Euro-2025, où son pressing et son intelligence du jeu ont porté les Bleues vers une deuxième victoire en deux matches.

"C'est vrai que j'avais des bonnes sensations. Je suis vraiment très contente d'avoir participé à cette victoire collective", a commenté la joueuse du Paris FC dans les couloirs du Kybunpark, à Saint-Gall, où l'équipe de France venait de s'imposer 4-1.

Remplaçante lors du succès initial contre les Anglaises, championnes d'Europe en titre, samedi dernier (2-1), la joueuse polyvalente de 27 ans a été essentielle dans le jeu des Bleues, qui a souvent manqué de liant: elle a constamment déstabilisé la défense galloise par ses déplacements intelligents, sa vision et sa technique dans les petits espaces.

Sa feuille de statistiques en porte l'empreinte. L'attaquante du PFC - qui joue ailière avec son club et dans l'axe en sélection - a été impliquée sur les quatre buts: buteuse sur le premier, provoquant le pénalty du deuxième, passeuse décisive sur le troisième après avoir chipé le ballon dans les pieds de la gardienne galloise et à l'avant-dernière passe sur le dernier.

"Altruiste"

La meilleure joueuse du championnat de France cette saison (18 buts) a apporté "du pressing, elle a fait beaucoup d'appels, a joué beaucoup en déviation et a percuté, ce qui a provoqué le pénalty. Elle mérite aussi le trophée de meilleure joueuse", a dit d'elle la Lyonnaise Amel Majri, dont l'UEFA a fait sa joueuse du match mercredi soir.

"Elle a cette capacité à décrocher, à prendre la profondeur et à aller juste devant le but", disait-elle déjà avant l'entrée en lice des Bleues dans la compétition. Tout en vantant le côté "altruiste" de la joueuse la plus technique du groupe emmené en Suisse par Laurent Bonadei .

"Elle est sur tous les buts, je ne suis pas surprise quand on voit la saison qu'elle a pu faire et la joueuse que c'est", a abondé Grace Geyoro, capitaine du soir en raison de la blessure au mollet de Griedge Mbock.

Clara Mateo défie les Galloises dans le groupe D de l'Euro à Saint-Gall, le 9 juillet 2025 AFP

"Aujourd'hui, a-t-elle appuyé, elle est récompensée et cela va la mettre en confiance pour la suite de la compétition, on aura besoin d'elle et de tout le monde".

Depuis l'annonce de sa liste pour l'Euro début juin, Laurent Bonadei le répète: il veut une équipe offensive qui presse haut et fort, nécessitant un important turn-over, et aligne donc Clara Mateo dans l'axe en alternance avec Marie-Antoinette Katoto.

"J'ai joué avec Clara en jeunes donc cela ne me surprend pas non plus. J'ai vu ses capacités, je lui ai toujours dit qu'un jour cela arriverait et qu'elle serait en pleine possession de ses capacités sur le terrain", confiait en juin "MAK" à l'AFP, et "c'est une bosseuse, elle est très gentille et respectueuse".

Privée des JO

"Je ne la vois pas comme une concurrente, je suis très contente qu'elle soit capable de cela, c'est une très bonne chose pour l'équipe de France et pour le football français. J'espère qu'on fera de grandes choses ensemble cet été", avait-elle ajouté.

Un discours qui plaît au sélectionneur. "Elles ne sont pas concurrentes mais complémentaires et d'ailleurs les deux pourraient jouer ensemble dans un système très offensif", avait-il insisté en juin auprès de l'AFP.

Clara Mateo félicitée par le sélectionneur des Bleus Laurent Bonadei, lors de son remplacement contre les Galloises, le 9 juillet 2025 à Saint-Gall AFP

"Je suis polyvalente, j'aime bien finir les actions, j'essaye d'être encore plus décisive dans le dernier geste mais j'aime bien aussi faire la passe à mes partenaires et faire des appels en profondeur", avait de son côté développé la Parisienne, arrivée au PFC en 2017, et qui poursuit une carrière d'ingénieur "à 40%", quand son emploi du temps lui permet.

Lors de l'Euro-2022, alors sous les ordres de Corinne Diacre, elle avait été la révélation de l'équipe de France.

Après avoir manqué les Jeux de Paris l'été dernier, non sélectionnée par Hervé Renard, elle retrouve de la plus belle manière la compétition continentale pour prendre sa revanche.