Euro-2025: L'Espagne de Bonmati et Putellas trop forte pour la Belgique

Tout va bien pour l'Espagne: elle est presque en quarts de finale après avoir surclassé la Belgique (6-2), a récupéré Aitana Bonmati et retrouvé la meilleure Alexia Putellas, co-meilleure buteuse de l'Euro-2025, lundi à Thoune.

Si la Belgique, déjà corrigée par la France (5-0) en préparation, s'est accrochée pendant 50 minutes, revenant deux fois au score, elle a fini par craquer sous la domination des championnes du monde, et sera éliminée si le Portugal ne bat pas l'Italie (coup d'envoi à 21h00).

Mais l'Espagne était trop forte, avec ses deux Ballons d'or et sa canonnière Esther Gonzalez, qui a signé son troisième but du tournoi après son doublé lors de la démonstration contre le Portugal (5-0) et partage la tête du classement des buteuses avec Putellas.

Cette fois Aitana Bonmati, lauréate des deux derniers trophées de meilleure joueuse de la saison, a joué une mi-temps entière, la seconde, et pas seulement la grosse dizaine de dernières minutes comme contre les Navigatrices.

Remise de sa méningite virale, la Barcelonaise est de retour. La sélectionneuse Montserrat Tomé est vraiment riche car sa remplaçante, Vicky Lopez, a encore été très incisive.

Doublé de Putellas

L'Espagne aligne une autre joueuse géniale, Putellas. Blessée juste avant l'Euro 2022, tout juste remise pour participer à la conquête du titre mondial en 2023, la Ballon d'or 2021 et 2022 a ouvert (22) et clôt (86) le score de son pied gauche diabolique et servi la balle du 3-2 à Esther Gonzalez.

Alexia Putellas exulte aporès avoir marqué le 6e but de l'Espagne, son deuxième personnel, contre la Belgique à l'Euro, le 7 juillet 2025 à Thoune AFP

C'était celui du K.O. pour les Belges, pourtant deux fois revenues au score, d'abord d'une tête sur un corner de la grande (1,85 m) Justine Vanhaevermaet (24) puis par Hannah Eurlings partie à la limite du hors-jeu (50).

Irene Parades aussi est dotée d'une belle détente, la défenseuse centrale de retour de suspension a signé le but du 2-1 d'un puissant coup de tête dans la lucarne (39) de la gardienne du Havre Lisa Lichtfus, seule francophone de l'équipe de Belgique.

Après le but du 3-2 de Gonzalez, Mariona Caldentey (61), Claudia Pina (81) et Putellas ont assommé les Belges dépassées dans le jeu et physiquement, et ont confirmé le statut assumé de grande favorite de l'Espagne.

Si Bonmati n'a pas autant brillé que Putellas, elle revient vers sa meilleure forme après la frayeur de la méningite. les deux Ballons d'or ont combiné pour offrir le cinquième but à Claudia Pina, la meilleure buteuse de la dernière édition de la Ligue des champions.

Deux stars au milieu, deux archères devant, des remplaçantes de classe, l'Espagne aligne une impressionnante armada.